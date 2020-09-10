الأولى

كشفت مصادر مطلعة ان اللجنة المشتركة لمتابعة الاجراءات الصحية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ستبحث في اجتماعها اليوم تقليص مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج مرجحة ان تتقلص مدة الـ 14 يوما المحددة حاليا الى عشرة ايام او الى اسبوع.

وأكدت لـالنهار ان اللجنة ستبحث كذلك اجراءات اعادة فتح مراكز الترفيه وصالات الالعاب ومن ضمنها مناطق العاب الاطفال الموجودة في المجمعات التجارية.

ولفتت الى ان موسم التخييم سيكون حاضرا على طاولة النقاش، مؤكدة التوجه للسماح باقامتها خاصة بعد الاجراءات المشددة المفروضة على السفر.

وعن السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الشيشة للزبائن قالت المصادر: الامر يحتاج الى بروتوكول صحي خاص واشتراطات مشددة للسماح بتداول الشيشة مرة اخرى.

وكان النائب احمد الفضل اوضح في تصريح صحافي له امس انه اجتمع بوزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح الذي ابلغه ان اجتماعا للجنة الاشتراطات الصحية سيعقد اليوم الخميس ويناقش الأنشطة التي لم تستأنف عملها الى الآن مثل المقاهي ومكاتب السفر وغيرها من الأنشطة.

وأمل الفضل ان يسفر الاجتماع المقرر عقده اليوم عن خبر مفرح لأصحاب هذه الأعمال الذين تضرروا كثيراً بسبب استمرار تداعيات ازمة كورونا.

من جانب آخر اعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 838 اصابة جديدة بمرض كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 92082 في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 552.

وكانت وزارة الصحة اعلنت شفاء 568 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 82222 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د.عبدالله السند لـ كونا ان الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 202 حالة في منطقة حولي الصحية و181 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و172 حالة في منطقة الفروانية الصحية و169 حالة في منطقة العاصمة الصحية و114 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 89 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9308.

وأشار الى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4652 ليبلغ مجموع الفحوصات 657751.