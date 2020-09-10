الأولى

اكدت الكويت امس على موقفها «المبدئي والثابت» في دعم خيارات الشعب الفلسطيني فيما اعلنت جامعة الدول العربية ان اجتماع وزراء الخارجية لم يتوصل لتوافق حول مشروع قرار فلسطيني بشأن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.... (طالع ص 14).

وفي كلمته امام الدورة الـ«154» لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع. شدد وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد ناصر المحمد أمس على موقف الكويت المبدئي والثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة مجددا الدعوة للمجتمع الدولي إلى النظر بجدية واهتمام نحو خيار العرب للسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي ممثلا في مبادرة السلام العربية من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل ينهي الصراع العربي- الإسرائيلي ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني بدءا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة ووصولا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جهة ثانية، قال الشيخ أحمد الناصر ان استمرار الأزمة في اليمن لازال يهدد الأمن في العالم العربي مجددا التأكيد أن الحل الوحيد للأزمة هو الحل السياسي المبني على المرجعيات الأساسية الثلاث المعتمدة والمتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالأخص القرار 2216 والالتزام باتفاق ستوكهولم. ورحب في الوقت ذاته بجهود المملكة العربية السعودية لإعادة تفعيل اتفاق الرياض مجددا إدانة الكويت واستنكارها لكل الاعتداءات والهجمات التي تتعرض لها المملكة واكد وزير الخارجية على وقوف الكويت مع السعودية في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

