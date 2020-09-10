الأولى

أكد رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي، أن القطاع الخاص لم ير أي محفزات منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن، مشددا على أن توقيت التدخل مهم للغاية لتدارك الخسائر قبل فوات الأوان. (طالع ص 09) وطالب السلمي في تصريحات على هامش عمومية الاتحاد التي عقدت أمس بضرورة عدم التأخير في وضع الحلول التي ستصبح عديمة الفائدة حال تأخرها. ولفت الى ان اتحاد شركات الاستثمار اتفق مع عدد من الاتحادات بشأن الرؤى والاطروحات المتعلقة بالجائحة. واكد ان الاتحاد راعى الآثار الجانبية على الشركات التي تأثرت بسبب الازمة.