الأولى

? كتب لافي النبهان وعبدالله المجادي

وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2020-2021) ومشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية (2018-2019) وقرر احالتهما إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2020-2021) في جلسة المجلس الخاصة امس بموافقة 32 عضوا ورفض 19 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 51 عضوا. في حين اظهرت نتيجة التصويت على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية (2018-2019) موافقة 27 عضوا ورفض 24 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 51 عضوا.

واكدت مصادر برلمانية ان ارتفاع اعداد الرافضين اعتماد الميزانية والحساب الختامي بمثابة رسالة سياسية الى الحكومة.

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2020-2021) تقدر الإيرادات بنحو سبعة مليارات دينار في حين تقدر المصروفات بنحو 21 مليار دينار. وجاء في التقرير ان زيادة المصروفات على الإيرادات تقدر بنحو 14 مليار دينار تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.

ووفقا للتقرير بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية (2018-2019) فإن الإيرادات بلغت نحو 20 مليار دينار في حين بلغت المصروفات نحو 22 مليار دينار.

وجاء في تقرير اللجنة ان العجز الفعلي للميزانية بلغ نحو مليار دينار يغطى من المال الاحتياطي العام.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الخاصة إلى مناقشة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية (2018-2019) ومشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2020-2021) وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة.

وشمل تقرير اللجنة تكليفها من قبل مجلس الأمة تقديم تقرير أو أكثر إلى المجلس كل شهرين (أو على حسب الظرف الوبائي) حتى نهاية الفصل التشريعي يتضمن متابعة اجراءات الحكومة في ترشيد الإنفاق العام وحماية الاستثمارات والصناديق السيادية والتعديلات اللازمة على الميزانية العامة واحتياطيات الدولة.

بدوره، قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد إن هناك اتفاقًا مع وزارة المالية على تقديم مشروع قانون بإدراج ميزانية التسليح ضمن الميزانية العامة للدولة.

وأضاف في مداخلة له خلال الجلسة أنه قبل عشر سنوات كانت الميزانية 11?25 مليار دينار لتصبح الآن 22?50 مليارا وبالمقابل فإن الخدمات تسوء لأنه لا يوجد ربط بين الميزانية والأداء، معتبرا أن هناك كثيرا من المؤسسات الحكومية غير منتجة. واثار نواب مسألة الطفرة الكبرى في مصروفات الميزانية كل عشر سنوات دون انعكاس ذلك على الخدمات العامة ومستويات المعيشة، اذ انها كانت 3 مليارات في عام 2000، وقفزت الى 11 ملياراً في عام 2010، وهي في السنة المالية الجديدة 22?5 مليار.

وشدد نواب على وجوب تنويع وتعزيز ايرادات الدولة من خلال ايجارات املاك الدولة والاراضي والمشروعات والرخص وخدمات الاتصالات المتنقلة والانترنت واستغلال الجزر وتنشيط السياحة ومراجعة مشروعات ال بي او تي، مطالبين بخفض المصروفات والهدر الكامن في تضخم قيم المناقصات وزيادة مناقصات العمالة الهامشية للتنظيف وخدمات المراسلين ومكافحة الفساد وسرقات المال العام، وسط تكرار مطالبات الاسراع بمعالجة خلل التركيبة السكانية في مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا، وفي ظل دعوات لاطلاق نظام الشرائح في تقديم الدعومات من اجل ربطها بمستويات الدخل وابعاد الاثرياء منها.



ديون الوافدين

أشار النائب عدنان عبدالصمد الى اهمية وجود خطة مدروسة لعملية الاحلال نظرا لارتباطات الوافدين بديون للبنوك وبرسوم دراسية وغيرها من الأمور المتعلقة بالخدمات، مطالبا بمنحهم مهلة مدتها سنة لتسوية اوضاعهم وارتباطاتهم المالية والتعليمية. أيام الرخاء كشف النائب مبارك الحجرف ان فائض ايام الرخاء وصل الى 50 مليار دينار متسائلا: هذا رقم مخيف وين راحت هالأموال؟ محد يدري.

نظام الشرائح

دعت النائب صفاء الهاشم الى تطبيق نظام شرائح الدخل، وقالت: لا يصح ان يتلقى الاثرياء الدعم كحال اصحاب الدخل المحدود، مشددة على ضرورة فرض رسوم أكثر على المقيمين.

نفضة البشت

وجه النائب أحمد الفضل حديثه لسمو رئيس مجلس الوزراء قائلا: نحن في وضع يتطلب من الرئيس ان ينفض بشته وكل وزير «يعتك» عليك ترحيله، وتساءل: اي حصافة لدى الحكومة ونحن فهمنا من مناقشة الحالة المالية للدولة اننا قد نستدين 40% من احتياطي الاجيال القادمة؟

الوضع حرج

لاقت مداخلة النائب عبدالله الرومي استحسانا وتفاعلا من النواب وكذلك من الحكومة على اعتبار انها قد تكون الكلمة الاخيرة له داخل قاعة عبدالله السالم بعد أن اعلن اعتزاله العمل البرلماني وعدم خوضه الانتخابات المقبلة. وأكد الرومي أن الوضع المالي حرج، مطالباً بضرورة معالجة اختلالات الرواتب واستغلال الجزر وتقليص أعداد عمالة عقود المناقصات. وقال الرومي: «الوضع المالي حرج وأنت يا سمو الرئيس جئت في مرحلة حرجة وأهل الكويت معاك». وأضاف: «النجاح للكل لكن الرسائل التي ترسلها الحكومة سلبية، ففي ظل هذا الوضع تقول الحكومة سنشتري طائرتين»، متسائلاً «أين هذا التصرف من انخفاض وعجز الميزانية»؟