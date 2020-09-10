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يدخل اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي جلسة التصويت على طلبي طرح الثقة بهما، بحائط صد صلب وتضامن وزاري عمل طوال الفترة الماضية على مواجهة الطلبين، خاصة مع ما يحظى به الوزيران من ابعاد شعبية لدى قطاع واسع من النواب.

وأفصحت مصادر برلمانية تزايد اعداد النواب المؤيدين لتجديد الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح اذ سيقارب الرقم عدد مجددي الثقة به قبل اسبوعين، في حين تلقى وزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي تطمينات نيابية لتأييده وتجديد الثقة به الامر الذي جعله يستبعد خيار الاستقالة، ويفضل مواصلة العمل في الفريق الوزاري.

وقال مراقبون ان ما يميز مواجهات الحكومة للاستجوابات في عهد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد هو توجيه الدعم لكل الوزراء من اجل الحفاظ على تماسك الحكومة وقدرتها على العمل والمواجهة دون تمييز، خصوصا امام الارهاصات المواكبة لمرحلة الاستعداد للانتخابات المقبلة وتأثيراتها على توازن القوى السياسية المتنافسة.