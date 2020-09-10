وطن النهار

قال وزير العدل وزير الاوقاف المستشار د. فهد العفاسي إن الذكرى السادسة للتكريم الأممي لدولة الكويت ولصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تجدد معاني الرسالة الإنسانية المفعمة بالعطاء الكويتي.

وأكد العفاسي في بيان صحافي أن عطاءات سمو أمير البلاد تجاوزت أعمال الخير لتصل الى تكريس السلام الدولي، مشيرا إلى أن هذا التكريم يضاف الى سجل الكويت الحافل بالمبادرات الإنسانية في رفع معاناة الشعوب.

وأوضح أنه رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) التي تسببت بكوارث صحية على مستوى العالم علاوة على تداعياتها الاقتصادية إلا أن دولة الكويت بقيادة سموه لم تتوان عن دعم الانسان أين ما كان وفي أحلك الظروف والازمات.

وبين أن دولة الكويت ارتبطت مع كل ما يقدم من خير في شتى بقاع العالم لافتا إلى أن الذكرى السادسة لهذا التكريم الأممي نستذكر من خلالها مبادرات سموه الإنسانية على صعيد الكويت دعما للجوانب التشريعية التي تسهم في رفع المعاناة عن فئات كثيرة.

ودعا العفاسي الله عز وجل أن يمن على سموه بالشفاء العاجل وأن يعيد سموه الى أرض الوطن لمواصلة مسيرة البناء والتقدم في البلاد.

