وطن النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن تسمية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (قائدا للعمل الإنساني) وتسمية دولة الكويت (مركزا دوليا للعمل الإنساني) من قبل هيئة الأمم المتحدة تتويج لمسيرة الخير الكويتية.

وقال في تصريح صحافي بمناسبة الذكرى السادسة لهذه التسمية «يشرفني بالأصالة عن نفسي وعن أهالي محافظة العاصمة مواطنين ومقيمين أن ارفع لمقام صاحب السمو أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه الذكرى الغالية على نفوسنا بما تحمله من تكريم مشرف لسموه ولوطننا الغالي الكويت من قبل أكبر هيئة أممية في العالم ما يؤكد دور سموه في تأكيد مكانة دولة الكويت المرموقة ودورها الإنساني والخيري على مستوى العالم أجمع».

وأضاف أن «نيل صاحب السمو لهذا التكريم الأممي المرموق والأبرز من نوعه أصبح مبعثا للفخر والاعتزاز لكل كويتي ينتمي لهذا الوطن الغالي» منوها بأن «سموه توج بدوره الريادي في مسيرة العمل الخيري والغوث الإنساني عبر التاريخ ثقافة العمل التطوعي في دولة الكويت حتى أصبح العمل الخيري والإنساني ركيزة من ركائز السياسة الخارجية للبلاد».

وأوضح أن «هذا التكريم الأممي المستحق لصاحب السمو لم يأت من فراغ بل جاء تقديرا وعرفانا لقيادة واعية اتسمت بدور إنساني رائد ومبادرات سامية في دعم الأوضاع الإنسانية في جميع دول العالم المحتاجة للمساعدة» مبينا أن «توجيهات صاحب السمو ستظل هي الملهم والموجه لمسيرة العمل الإنساني في دولة الكويت». ودعا الشيخ الخالد المولى جل وعلا أن يحفظ سمو أمير البلاد وأن يعجل بشفائه وأن يرده سالما غانما إلى أرض الوطن وأن يحفظ دولة الكويت ترفل في ثوب العز والرخاء تحت قيادة سموه وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

