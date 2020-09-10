وطن النهار

أعرب وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي عن فخره واعتزازه بالذكرى السادسة لتسمية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لقب (قائدا للعمل الانساني) والكويت (مركزا للعمل الانساني) من قبل الأمم المتحدة.

وقال الحربي في تصريح صحافي انه مع حلول الذكرى السنوية للتكريم الأممي لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تتجدد معاني الرسالة الانسانية المفعمة بالعطاء الكويتي وسجل الخير الزاخر بمساندة الانسان أيا كان وفي أشد الظروف. وأكد استمرار الكويت في نهجها الثابت والذي يرتكز على تقديم المساعدات الانسانية لكل البلدان المحتاجة بعيدا عن المحددات الجغرافية والدينية لافتا الى أن توجيهات سموه بدعم مسيرة العمل الخيري لها أثر كبير في تعزيز مكانة الكويت وتنمية علاقاتها بشعوب العالم وأن سموه هو الأب والحاضن الكبير للعمل الخيري وأهله في دولة الكويت.

