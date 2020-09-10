وطن النهار

اكد رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار العم ابراهيم البغلي ان ذكرى تسمية سمو الأمير قائداً للعمل الإنساني تبرز عطاءات سمو الأمير وتوجيهاته الكريمة بدعم مسيرة العمل الخيري داخليا وخارجيا خصوصا مع تفشي أزمة «كوفيد -19» التي اجتاحت العالم وتسببت بكوارث صحية وخلّفت عشرات آلاف الضحايا وملايين الاصابات علاوة على تداعياتها الخطيرة والواسعة اجتماعيا واقتصاديا وتربويا وماليا بل وفي شتى المجالات.

وقال: مع بدء الجائحة، وجّه سموه مختلف أجهزة الدولة باستنفار العمل الدؤوب لحماية أهل الكويت وضمان صحتهم وسلامتهم وتقديم المساعدات الانسانية والاغاثية والطبية للدول التي اجتاحها الوباء وخلفت وراءها تداعيات خطيرة على كل الصعد والمستويات، وبهذا الشأن زخرت وسائل الاعلام باشادات دولية واسعة مستحقة به على شتى المستويات.

واوضح البغلي ان صاحب السمو أرسى وعلى مدى سنوات عديدة، مفهوم ديبلوماسية العمل الانساني المثمرة وأتى التكريم الأممي الأبرز من نوعه في احتفالية شهدتها الأمم المتحدة في التاسع من سبتمبر عام 2014 تقديرا وعرفانا بالدور المهم الذي جبلت عليه الكويت وصاحب السمو في دعم مسيرة العمل الخيري الممتدة الى العديد من دول العالم المحتاجة للمساعدة.

واكد البغلي ان الانسانية في الكويت متجذرة تاريخيا قيادة وشعبا واغاثيا وتنمية.

وأضاف أن هذا التكريم من قبل الأمم المتحدة في التاسع من سبتمبر عام 2014 كان فريدا في تاريخ هذه المنظمة وهو شرف وتكريم لكل شعور انساني تجاه معاناة أي انسان في العالم.

واكد البغلي ان أعمال البر والاحسان قيم متأصلة في نفوس الشعب الكويتي تناقلها الأبناء والأحفاد بما عرف عنه من مسارعة في اغاثة المنكوب واعانة المحتاج ومد يد العون لكل محتاج.

وبين البغلي أن الانسانية «تكاد لا تجتمع حول اكبار واجلال زعيم كما فعلت ذلك مع سمو الأمير الذي أحيا في العالم الرصيد القيمي والانساني المشترك» مشيرا الى أن سموه هو المرآة التي يرى كل منا فيها ذاته الانسانية الرافضة للظلم وهو أمير المبادرات وقائد الانسانية من أجل خير البشرية.

وقال البغلي ان دولة الكويت انطلاقا من عقيدتها الانسانية ارتكزت سياستها الخارجية منذ استقلالها عام 1961 على وجوب تقديم المساعدات الانسانية لكل الدول والشعوب المحتاجة تفعيلا للجهود الدولية من أجل المحافظة على الأسس التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة للحفاظ على الروح البشرية.

وأشار الى أن المشاركة الكويتية الفاعلة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة تعتبر سجلا مشرفا للكويت ودورها الحضاري والانساني.

وقال البغلي اننا قبل نحو أسبوعين احتفلنا باليوم العالمي للعمل الانساني واليوم نحتفل بتسمية سمو الأمير (قائدا للعمل الانساني) وهذا اللقب اعتراف دولي للمرة الأولى ولقائد عربي وذلك تقديرا للدور الريادي والمميز لسموه في اطار العمل الانساني. وأكد أن هذا الحدث ذو أهمية ومصدر فخر على جميع الأصعدة الفردي والمجتمعي والوطني والاقليمي والعالمي. وزاد: نفتخر بهذا اللقب بحكم وجودنا بهذا الوطن الكريم والتعاطي اليومي مع المؤسسات والهيئات لتقديم خدمة افضل في الكويت وخارجها خصوصا في البلدان المحيطة التي تتلقى جزءا مهما من مساهمات دولة الكويت وعطاءاتها.وذكر البغلي أن مساهمات الكويت لا تقتصر على المساعدات المادية بل أدت الى حث المجتمع الدولي على المساهمة في العمل الانساني من خلال المؤتمرات العالمية التي استضافتها الكويت وشاركت في تنظيمها ومن خلال آليات المتابعة التي وضعتها الكويت للمتابعة والوصول الى النتائج المرجوة. وبين أن هذا الدور الجليل يعد استجابة لأجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الكويت مع المجتمع الدولي قبل سنه وخصوصا للأهداف المتعلقة بالأمن والعدالة والشراكة من أجل التنمية.

واكد ان الاختيار الاممي تكريم مستحق لسمو الأمير ولكويت العطاء التي عملت دائماً على حقن الدماء وانقاذ الارواح ومساعدة الفقراء وتنمية الدول ومساعدتها على النهوض من الجهل والفقر والدمار.

وأوضح ان دولة الكويت رائدة في مجالي العمل الانساني والخيري من خلال ما تقوم به من تنفيذ مشاريع خيرية وتنموية وريادة مؤسسية في هذه المجالات وقد جسدت الكويت نموذجا متميزا للعمل الانساني الخيري، فلم تتوانَ في تلبية نداء الواجب الانساني في كل نازلة تقع بالشعوب الاسلامية.

