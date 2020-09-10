وطن النهار

قالت سفارة قطر لدى الكويت يسرنا ان نبعث آيات التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت وإلى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى السادسة لتكريم منظمة الامم المتحدة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتسمية سموه قائداً للعمل الإنساني والكويت مركزاً للعمل الإنساني والتي صادفت يوم أمس الأربعاء. وأضافت السفارة تؤكد ان هذا التكريم المتميز يعد تتويجاً للجهود والاسهامات البارزة لسموه وللكويت في اغاثة المنكوبين جراء الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية في مختلف بقاع العالم، سائلين المولى عز وجل ان ينعم على صاحب السمو الأمير بالشفاء العاجل ويعيده الى الكويت وشعبها سالماً غانما بموفور الصحة والعافية.

