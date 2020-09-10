وطن النهار

قال سفير جمهورية أذربيجان في الكويت ايخان قهرمان بمناسبة الذكرى السادسة لمنح سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لقب قائد العمل الإنساني: يشرفني بأن أتقدم إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت الصديقة بأحر التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة الذكرى السادسة على منح منظمة الأمم المتحدة لحضرة صاحب السمو لقب « قائد العمل الإنساني» وتسميتها للكويت «مركزاً للعمل الإنساني»، وحيث إن اختيار سموه كقائد إنساني ليس بغريب على قائد ناضل كثيرا من أجل كرامة الإنسان، وصاحب السمو بذل جهوداّ مضنية وقام بمشاركات كثيرة باسم الكويت وأن مساعيه تصب دائما في مصلحة الإنسانية. وزاد: وإن اختيار سمو أمير دولة الكويت لم يأت من فراغ إنما تعبيراً عن الواقع منذ سنين ويشهد له القاصي والداني، فان سموه أول من يشار إليه في مساعدة الدول الفقيرة ، والدول التي تتعرض إلى الكوارث الطبيعية وغيرها من الدول المحتاجة. وأنه يحترم الحقوق الدولية وحقوق الإنسان وإننا على يقين تام بأن سمو الأمير دائما يقف مع المظلوم ضد الظالم، وكل مواطن كويتي يشعر بالفخر والإعتزاز بالتسمية المستحقة لسمو الأمير القائد وأيضا بتسمية الكويت الصديقة والشقيقة «مركزاً إنسانياً عالمياً». وسأل المولى عز وجل أن ينعم على سموه بالشفاء العاجل وان يديم عليه الصحة والعافيه والاستمرار في عمله الدؤوب في المساهمات الإنسانيه الكويتية اللا محدودة.

