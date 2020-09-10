وطن النهار

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فهد الكشتي أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، يعتبر أحد أبرز الشخصيات السياسية المؤثرة في العالم، وصاحب المكانة المرموقة ذات التقدير الكبير على الصعيدين الإقليمي والدولي، نظرا لما يتمتع به من رؤية سياسية عميقة وحنكة.

وأضاف بمناسبة الذكرى السادسة لمنح سمو امير البلاد لقب قائد العمل الانساني من الامم المتحدة، «ان اللقب جاء بعد سلسلة من المساعدات الانسانية والاغاثية إلى العديد من الدول، في مشارق الأرض ومغاربها، مبينا ان اللقب جاء تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل الإنساني الذي قاده».

واشار الى أن اختيار صاحب السمو قائدا للعمل الانساني ما هو إلا تعبير عن أصالة العمل الخيري وطبيعة الشعب الكويتي المحب للخير، حيث ان مبادرات سموه الخيرية ولمساته الحانية ليست ذات طبيعة مفتعلة أو تتعلق بظروف محددة، بل هي الطبيعة التي جبل عليها الشعب الكويتي. وختم الكشتي تصريحه بالدعاء لسموه، متمنيا من الله ان يعود الى ارض الوطن متمتعا بموفور الصحة والعافية، وبان يحفــــظه أميـــرا للإنسانية وللشــعب الكويتي وللأمتين العربية والإسلامية.

