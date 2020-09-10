وطن النهار

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس ان المجلس انتهى من مناقشة بند عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بالموافقة على توصيات قدمت في هذا الشأن.

وأشار الرئيس الغانم في كلمة له أثناء استئناف المجلس جلسته الخاصة علنية بعدما كانت سرية إلى عرض وزير المالية براك الشيتان والفريق الفني المساند له الحالة المالية للدولة المنتهية في 31 مارس الماضي.

وذكر ان مجلس الأمة عقد جلسة سرية بناء على طلب الحكومة طبقا للمادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ناقش فيها الحالة المالية للدولة وفقا لنص المادة (150) من الدستور.

وتنص المادة (69) من اللائحة الداخلية للمجلس على التالي «جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية»:

يذكر ان المادة (150) من الدستور تنص على ان «تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية». وفيما يلي تفاصيل الجلسة التي أعقبت الجلسة السرية.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة بمناقشة الحالة المالية للدولة والميزانية العامة والحساب الختامي للدولة عند التاسعة والنصف صباحا، وتلا الامين العام علام الكندري اسماء الحضور والمعتذرين (احمد منصور الصباح، محمد مروي الهدية).

الغانم: هذه جلسة لاستكمال جلسة الامة.

وانتقل المجلس للبند الخامس، بعرض وزير المالية الحالة المالية للدولة.

وزير الدولة: الحكومة تطلب تحويل الجلسة سرية، نصوص اللائحة الداخلية للمجلس.

الغانم: تخلى القاعة لو سمحتم، استجابة لطلب الحكومة.

وتم استئناف الجلسة في الثانية الا ربع ظهرا.

وتلا الرئيس الغانم مجلس الأمة بيان استنكار حرق المصحف الشريف في السويد ونشر صور مسيئة للرسول الكريم ويطالب الحكومة باستنكار هذه الأحداث،. ووافقت الحكومة على البيان، وانتقل المجلس لمناقشة الميزانية العامة للدولة.

علي الدقباسي: المصاريف تزيد وهذا شيء طبيعي، ولكن جزءا كبيرا من أموال الكويت تذهب بشكل غير صحيح حيث ابتلشت الحكومة بالوافدين والضغط على الخدمات حيث نسبتهم 70% من عدد السكان ولابد من تعديل الحكومة لسياستها المالية، الكويتيون دفعوا خير من الله لمساعدة المحتاجين.

عاشور: تستطيع الدولة أن تزيد الإيرادات بمبالغ مهولة وغير متصورة سواء من الإيجارات والاتصالات وغيرها، 150 مليون ضاعت لتأخير خطة الموانئ و102 مليون أيضا ضاعت لعدم تنفيذ مشروع الإنترنت.

مبارك الحجرف: 50 مليارا كانت فائضا ايام الرخاء وهذا رقم مخيف، وين راحت هالاموال محد يدري،، انشاء هيئات مالها فايدة وأعضاؤها يحطون الشيكات بمخابيهم من دون انجاز.

حماد: بأي سند قانوني تتم مطالبة بعض المعاقين إرجاع الرواتب بأثر رجعي التي استلمها سابقا، وبأي سند تمنحه هذه الأموال، هناك مهندسو بترول يعملون بوزارة الأوقاف وغيرها من الوزارات ليش ما يعملوا بالقطاع النفطي.

فقدان الثقة

خليل ابل: الامر خطر وهناك نوع من فقدان الثقة باجهزة الدولة لمعالجة مشكلة الميزانية، نحن بحاجة رؤية عامة واضحة باهداف استراتيجية مع تحديد هويتنا بعد 30 سنة، ثم نأتي ونقول كيف نتصرف مع المصروفات والايرادات، فالمفترض اننا نريد مركزا بحثيا تدريبيا تطويريا فيجب الا نخفض مصروفات مؤسسات التعليم العالي ومراكز الابحاث، ولا يوجد حتى الان فكرة لمعالجة اختلال الميزانية من حيث ان باب المرتبات يشكل مصروفات 60%، مثلا أليس اوفر وايجابا على الدولة ان تتخلص من البطالة المقنعة بصرف رواتب لفئة البطالة المقنعة مع بقائهم في بيوتهم؟.

وقال: لا يوجد جهاز تنفيذي مسؤوليته متابعة مشاريع الخطة الانمائية ويحاسب الجهات عليها، واليوم امامنا مخاطر البيئة وملوحة مياه الخليج وتلوثها ومنسوبها، كلها امور لم نعالجها.

عبدالله الرومي: الاخوة الاعضاء المحترمون كل التقدير لكم، والاخ الرئيس انت الان في مرحلة حرجة والوضع المالي والاقتصادي صعب ونتمنى لك النجاح لانه يعنينا كلنا، وحتى الان لا معالجة من قبلكم، ورسائل الحكومة الان سلبية كذا بشأن الحالة المالية والميزانية، وهذه امور تفقدكم ثقة الناس.

وانتم اليوم تسيؤون ادارة دعم العمالة وعدم تحقيق ايرادات من الاملاك العامة ولا استغلال الجزر، واليوم انتم مسؤولون عن مراجعة قيم المناقصات واعداد عمالة التنظيف والمراسلين المهولة المتواجدة في الوزارات واجهزة الدولة.

صفاء الهاشم: رئيس الحكومة نحن تحدثنا اليوم عن ايجاد مصادر دخل بديلة ونحن على قناعة وانا متأكدة انك معنا بذات المركب، اننا ناجحون في زيادة المصروفات وفشلة في تحقيق ايرادات متعددة، ونحن دولة لديها ثروات بشرية ومالية وفرص استثمارية، لكن هناك ظلما في توزيع الثروة واليوم الغني والفقير يتسلم مواد تموينية من الحكومة، وهل يعقل انت كرئيس تعلم السلبيات وتعرف سلبية عدم وجود نظام شرائح للدخل ولا تتخذ قرارا، فلا يصح ان الاثرياء يتلقون دعماً كحال اصحاب الدخل المحدود، ووزير المالية متقاعس عن اداء هذا الدور، وهناك شخصيات واسر تملك المليارات وتتلقى ما تتلقاه الاسرة المحدودة،واليوم اراضينا التي قد تجني المليارات لكن لا يوجد تحركات فعلية، وحتى الان انتم لا تأخذون رسوماً من المقيمين، الى متى نحن سماء مفتوحة وبلدنا تمتص منهم، والتركيبة السكانية التي وعدت بها تحل بـ 18 شهراً لو كنت جاداً.

اسامة الشاهين: الثقوب السوداء احدى مشاكل ميزانيتنا، وهي وجود جهات غير خاضعة للرقابة كالديوان الاميري وانا لا اتحدث عن مخصصات رئيس الدولة، ومخصصات الديوان تعادل وزارة الاوقاف التي تتواجد اجهزتها ومرافقها في كل شارع كويتي، وديوان المحاسبة قد طلب اخضاع اعمال الديوان لجهاز المراقبين الماليين وذات الامر من هيئة اسواق المال، ويجب حسم هذا الامر، وذات الامر ينطبق على مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وازعجني وجود وزارة الكهرباء والماء في التوب فايف لقائمة الاسوأ اداريا وماليا.

خفض المصروفات

الفضالة: بشكل صريح الميزانية العامة لا نلحظ فيها تطوراً سوى خفض المصروفات، لكن لا رؤية لتعظيم الايرادات والارباح، وحين لا نجد الحلول نأتي بغيرنا ليشخص مشكلتنا كالدور الاستشارية من توني بلير وسواه ونحن اعلم ببلانا، ونحن نحذر من هدر الاموال العامة على الجهود الاستشارية التي لا تتخذ قرارات بصددها، واليوم على رئيس الوزراء اثبات قدرة الحكومة.

احمد الفضل: كل ما سألنا وزير المالية لم يأتنا باجوبة واضحة، ونحن نبيع نفطا وهو مختطف من قيادات نفطية تلعب في التكاليف وفق اهوائها، مع الاعتبار ان الزيادة بسعر البرميل دولار واحد يأتينا بارباح قيمتها مليار دولار.

وقال: نحن في وضع يتطلب من الرئيس ان ينفض بشته وكل وزير يعتك عليك ترحيله، واي حصافة لدى الحكومة ونحن فهمنا من مناقشة الحالة المالية للدولة اننا قد نستدين ما قيمته 40% من احتياطي الاجيال القادمة.

واوضح: يا الاخ الرئيس لا تترك اي هامش لتصرفات الوزراء وعليك بالمركزية وتوقف عن تفويض الصلاحيات لهم، والحكومة السابقة انت بالغاء هيئة القران الكريم لانها تحولت لمناصب ورواتب وميزات وحين تحدثت الحكومة سحبت المشروع بقانون خوفا من نائب تكسب بالامر ومرد ذلك ان الامر كان متروك للوزير المعني الذي خاف من نائب هدد وزبد، والحكومة طاحسة منذ 6 شهور لا تعرف التصرف مع جائحة كورونا، والوضع اليوم لا يحتمل يا رئيس الحكومة والناس باتت تغادر القطاع الخاص من افراد وشركات والوضع خارق ولا احد ملتفت لهم، وعليك ايقاف تغريد السلطات الصحية بمزاجها بخضوعه المنظمة الصحية الدولية، وهذه وزيرة الشؤون تتلاعب في وضع التفاهمات بين ارباب العمل والعاملين وتعاند مقترحات برغبة تقدمنا بها، داعيا للاعتبار من تجربة الامارات، واذا لم تنفض بشتك يا سمو الرئيس واتخاذ زمام المبادرة وما اتاك الدستور بقوة فالبلد كلها داشة الطوفة.

رياض العدساني: هناك بيانات عرضت بالحالة المالية للدولة غير صحيحة وليست سليمة وهي امور تقديرية تتعلق بالميزانية الحالية المالية، يقول الوزير ان هناك يوجد عجز مقبل تقديري للميزانية بـ 64 مليار دينار ولا يوجد لديه تحرك ورؤية لمعالجة هذا الامر، ولن نقبل ذلك بوجود الفساد والسرقات المالية والهدر والمصروفات السرية ومصروفات التسليح ولن نرضى المساس بحقوق الموظفين المواطنين الوظيفية، وسألت وزير المالية بوضوع، وهذا وزير المالية يريد الذهاب لجيوب المواطنين وترك عقد سوق شرق وعقود ال بي او تي وعقود املاك الدولة ولا يريد ان يجني من قبلها ارباحاً، وهذه مسؤولية رئيس الحكومة المشرف على اعمال وزير المالية وهو وزير غير قادر وفشل عن تقديم الحلول والافضل ان يرحل.

تحسين الخدمات

عدنان عبدالصمد: الميزانية تتضاعف خلال عشر سنوات والخدمات والصحة كلها امور لم تتحسن، بل بعضها تراجعت، وبعض المصروفات الاضافية نرى فيها قصورا وزاريا، مثلا هل انخفضت مصروفات الصحة في ظل وجود التامين الصحي للمتقاعدين، لا لم ينخفض بل ازدادت المصروفات وتراجعت الخدمات، ونحن نفتقد ايجاد ميزانية للبرامج والاداء اي ان زيادات او تخفيضات تتم وفق مردودات ايجابية، وبالنسبة لعملية الاحلال يجب ان تكون مدروسة ومخطط لها كل لا تشل الخدمات او تتراجع هذا فضلا عن ارتباطات للوافدين من ديون بنوك وارتباطات مدرسية للابناء ويجب ان يتم تحذير المقيمين قبل سنة عالاقل من انهاء عقودهم من اجل الاحلال لتسوية ارتباطاتهم المالية والتعليمية وسواها، واليوم ديوان حقوق الانساني عانى الاجهاض من قبل مجلس الوزراء وقلنا لهم الافضل عليكم الاستقالة ولا انتاجية لديهم وراتبهم 5 الاف واكثر وهناك جهات مماثلة تتلقى رواتب ضخمة بلا انتاجية، اما البدون فعدنا من جديد لقضية توقف وتعطل رواتبهم.

عبدالله الكندري: تفاجئنا بالجلسة السرية وكان هناك 12 نائباً يرون ضرورة عرض الحالة المالية بعلنية والبقية ارادوها سرية مع الحكومة، والمواطنين يرون اليوم بين عشية وضحاها عن عجز ودين، واليوم على الحكومة ان تخرج بمؤتمر شفاف عن الوضع للشعب من حكومة شعار الشفافية بقيادة سمو الشيخ صباح الخالد، وعليكم الاعتبار بتجربة النرويج الشفافة، وفي سنة 2000 كانت ميزانيتنا 3 مليارات وفي 2010 اصبحت 11 مليارا وفي 2030 ستكون 36 مليار، واغلب الدول تأتي بايرادات من املاك الدولة، ونحن اراضينا لا تحقق لنا اكثر من 170 مليون دينار، وهناك شركات لا تسدد ربع العقارات المملوكة للدولة لعشرات السنوات، ويجب اعادة تقييم ادارة املاك الدولة.

ووافق المجلس على مشروع الميزانية العامة للدولة 2020-2021.

الحضور: 51

موافق: 32

غير موافق: 19

ووافق المجلس على مشروع الحساب الختامي للدولة 2018-2019.

الحضور: 51

موافق: 27

غير موافق: 24

وعلق عدد من النواب على ان ارتفاع نسبة غير الموافقين تمثل رسالة سياسية الى الحكومة.

وزير المالية: شكرا لرئيس مجلس الامة ولجنة الميزانيات والنواب على جهودهم في اقرار هذه الميزانيات، والحكومة ستراعي ملاحظات النواب في الميزانيات المقبلة.

الغانم: ترفع الجلسة ونلتقي غدا في جلسة خاصة للتصويت على طلبات طرح الثقة في وزيري الداخلية والتربية.

