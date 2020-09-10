وطن النهار

أعلنت رابطة اعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية دعمها وتأييدها لبيان جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ورابطة اعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية ورابطة اعضاء هيئة التدريب في الكليات التطبيقية ورابطة اعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة، وأعلنت الرابطة عن تأييدها التام لنص البيان الذي اصدرته هذه الجمعيات والروابط بشأن رفض تخفيض الميزانية العامة لمؤسسات التعليم العالي.

وأكدت اهمية البحث عن سبل دعم الميزانية العامة لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمؤسسات التعليمية عامة، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بالتعديل العام على ميزانيات الجهات الحكومية في الدولة والذي طال الميزانية العامة والمساندة لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك بتخفيضها بنسب عالية تؤثر سلبا على قيام تلك المؤسسات التعليمية العليا بدورها الريادي والحيوي في توفير التعليم الملائم لأبناء الكويت في المستقبل القريب، والذي سيقت مسبباته وحيثياته بتفاصيل البيان سالف الذكر.

ورأت رابطة المسرح، انه كان من الأجدى ان تقوم الجهات المعنية باصدار القرارات المتعلقة بالميزانيات العامة للدولة، وتقوم بحماية ميزانيات مؤسسات التعليم العالي وتحصينها من التخفيض والتراجع، بل والبحث عن حلول ناجعة لتعزيزها ومساندتها، لتمكين اعضاء هيئة التدريس من خلق مصادر دخل مالية جديدة، خصوصا وأن مؤسساتنا التعليمية مؤسسات غير ربحية بالمطلق.

ورأى بيان رابطة المسرح ان خفض الدعم المالي وخفض الميزانيات الخاصة بالمؤسسات التعليمية العليا جاء بعيداً عن الخطط الاستراتيجية الشمولية للدولة لاسيما التطلعات المستقبلية لتطوير التعليم وانشاء جامعات وكليات جديدة ذات تخصصات نوعية مستحدثة؛ خصوصا بعد صدور قانون الجامعات الحكومية، مما يعني ان الحد من هذا الدعم قد يوحي بتراجع عن خطط تطوير التعليم العالي في الدولة، رغم ان التعليم - من المفترض رغم الظروف الاستثنائية- ان يكون الشغل الشاغل للأمة، لا ان يتم التنازل برلمانياً عن مقدراته المالية.

وختم بيان رابطة اعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية بالدعوة المسؤولة لمراجعة القرارات المتعلقة بالميزانيات العامة والخاصة بالالتفات باهتمام كبير الى محاور بيان الزملاء في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والاستجابة لها، لتعلق حيثياته بمستقبل مؤسساتنا التعليمية العليا وصناعة الانسان وتكوينه المعرفي والعلمي والفني.

