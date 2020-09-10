وطن النهار

بعد عطاء دام لنحو 30 عاما موظفا متميزا في الأمانة العامة لمجلس الأمة، تودع اللجنة التشريعية سكرتيرها طلعت عباس، حيث أقامت اللجنة حفلا تكريميا له، بمناسبة انتهاء عقده، ورغبته في العودة الى بلده. وأقيم الاحتفال بمشاركة مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال ومديرة ادارة مكتب اللجنة مريم الزمامي، والأمين العام المساعد لقطاع اللجان خالد المطيري، وعدد من المستشارين والباحثين القانونيين وموظفي الأمانة العامة. وفي تصريح على هامش الاحتفال، قال النائب الدلال «عقدنا لقاءً اليوم لتكريم وتوديع، أحد أركان اللجنة التشريعية في السنوات الماضية، الزميل طلعت عباس، الذي كان له دور في انجاح عمل اللجنة التشريعية، وكان يؤديه بكل تميز واقتدار». وأضاف الدلال: «ويتميز الزميل طلعت عباس بالخلق القويم العالي النبيل، وكل من يتعامل معه يشعر بانه يتعامل مع انسان صادق يقدم كل مالديه لانجاح عمل اللجنة، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في حياته القادمة».

شهادة مجروحة

من جهتها قالت مديرة ادارة مكتب اللجنة التشريعية مريم الزمامي، «ان شهادتي في الزميل عباس مجروحة، وهو أحد من زاملتهم في اللجنة التشريعية منذ أن تشرفت بتولي رئاسة مكتبها، وهو انسان مثابر وأمين على اللجنة، وتربطنا علاقة أخوية وليست علاقة موظف ورئيس، وكنت أتمنى له الاستمرار عمله ولكن هذه رغبته»، معربة عن خالص تمنياتها له بالتوفيق في حياته المقبلة. بدوره أعرب عباس في بداية حديثه عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لصاحب السمو أمير البلاد وأن يحفظ الكويت وشعبها والمقيمين على أرضها من كل شر ومكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان. وقال عباس «أحمل في قلبي الكثير من مشاعر الحب والتقدير لبلدي الثاني الكويت ولكل من تشرفت بالعمل معهم ولمجلس الأمة ولجميع العاملين به». وأضاف عباس أشكر رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية والأخ مقرر اللجنة النائب محمد الدلال على ما غمروني به من كلمات، والشكر موصول الى الأخت مريم الزمامي التي تشرفت بالعمل معها، كما أشكر كل الزملاء باللجنة، وتكريمهم لي هو وسام شرف على صدري.

