وطن النهار

قررت النيابة أمس استمرار حجز مرشح لانتخابات مجلس الامة 2020 و6 نساء متهمين بتهمة شراء الاصوات في الدائرة الرابعة على ان يتم استكمال التحقيق معهم اليوم.

ووفق مصدر قانوني فإن المتهمين أنكروا أمام النيابة التهم المسندة اليهم وذلك بعد أن تمت احالتهم من قبل وزارة الداخلية مع الاحراز.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من ضبط عملية شراء اصوات لصالح أحد المواطنين بالدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة 2020، وذلك بعد أن وردت معلومات إلى إدارة مباحث محافظة الفروانية تفيد بوجود عملية شراء اصوات لصالح أحد المواطنين بالدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة 2020 وبتكثيف التحريات والتي أسفرت عن وجود منزل في احدى مناطق الدائرة الرابعة يتم به إدارة عملية شراء اصوات لصالح المواطن، واسفرت عملية المداهمة عن ضبط 6 من المواطنين يقومون بعملية شراء الاصوات، وكذلك تم ضبط مبلغ مالي وقدره 2779 دينارا، وعدد 46 ظرفا بداخل كل منها مبلغ نقدي 200 دينار كويتي وكشوفات واوراق خاصة بأسماء الناخبين، وجهاز (لاب توب ).

