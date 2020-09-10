وطن النهار

أكد ديوان الخدمة المدنية استمراره في خدمة المراجعين الملتزمين بمواعيدهم وبالاشتراطات الصحية المقررة من السلطات المختصة. وقدم الديوان اعتذاره في بيان عبر حسابة في مواقع وسائل الاتصال الاجتماعي للمراجعين الذين تعطلت مواعيد مراجعتهم، أول أمس الثلاثاء، نتيجة تعدي أحد المراجعين وأبنائه بالالفاظ والافعال على موظفي الديوان المكلفين بالعمل في قاعة المراجعين. وأشاد المسؤولون في الديوان بتجاوب وزارة الداخلية السريع واتخاذها الاجراءات القانونية حيال المراجع المعتدي وابنائه، منوها بدعمه وحرصه على الاجراءات القانونية المتخذة من قبل الموظفين المعتدى عليهم.

