وطن النهار

قدمت عضو المجلس البلدي مها البغلي اقتراحا بإعادة تدوير المياه الرمادية Grey Water في المساجد والمدارس والمباني العامة، مشيرة إلى أن المياه الرمادية هي مياه الصرف الصحي التي لم تختلط مع مياه المراحيض او مياه شطافات الطهارة او مياه المطبخ، لذا فهي فقط من مياه المغاسل والاستحمام والغسالات، وهي مياه يمكن معالجتها بأساليب بسيطة ومنخفضة التكاليف وإعادة استخدامها للري والزراعة.

وأوضحت ان المساجد هي من المباني العامة ذات الاستهلاك المرتفع للمياه العذبة، وبشكل عام فان المياه الرمادية تشكل نسبة تزيد عن 50% من مياه الصرف الصحي، ولتوفير التكاليف العالية للمياه العذبة التي تستخدم في شبكات الري المنتشرة في الحدائق والطرق العامة، ولتوفير مخزون المياه العذبة للدولة.

وطالبت بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، ووزارة الاشغال، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وجمعية المياه الكويتية، العمل على إعادة استثمار ومعالجة المياه الرمادية الناتجة عن المساجد والمدارس والمباني العامة، واستخدامها لري الحدائق والزراعات في الطرق العامة وذلك عن طريق نظام مناسب لمعالجة وتخزين وإعادة تدوير المياه الرمادية يتوافق مع متطلبات الاستخدام النهائي وبمواصفات قياسية صالحة للري والاستعمالات الزراعية.

وافادت البغلي انها أرفقت دراسة مقدمة من جمعية المياه الكويتية لأنظمة مقترحة لمعالجة المياه الرمادية في المساجد والمدارس والمباني العامة.

