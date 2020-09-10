وطن النهار

أحالت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي مشروع لائحة اشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة الى الجهاز التنفيذي.

وقال رئيس اللجنة فهيد المويزري إن المعاملة عرضت في اللجنة تحت بند ما يستجد من اعمال، مؤكدا أنه تم طلب صفة استعجال الرد لتناقشها اللجنة في اجتماعها القادم.

وأشار خلال انعقاد اللجنة امس الى انه تم تأجيل الاقتراح المقدم من بعض الاعضاء فيما يتعلق بشأن اعفاء الجمعيات التعاونية من رسوم اشغالات الطرق الخاصة بعرض منتجاتهم، كما تم احالة الطلب المقدم بخصوص طباعة وتوزيع اعلانات السلع والخدمات الى الجهاز التنفيذي لاعداد تقرير مفصل حول هذا الموضوع.

