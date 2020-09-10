وطن النهار

دشن معهد المرأة للتنمية والسلام، فعاليات الملتقى الخليجي الافتراضي الاول للتعليم عن بعد للأشخاص ذوي الاعاقة تحت شعار «تحديات - انجازات - تجارب»، بمشاركة عدد من المختصين عبر منصة «زووم» في 3 جلسات متتالية تهدف الى تسليط الضوء على اهمية التعليم عن بعد في ظل جائحة «كورونا» والوصول الى اهم المقترحات والتوصيات الضرورية لمواكبة المستجدات الطارئة. وافتتحت الملتقى، رئيسة المعهد المحامية كوثر الجوعان، التي اكدت ان الملتقى التربوي يأتي في ظروف صحية يشهدها التعليم في كل انحاء العالم بسبب جائحة «كورونا» وما سببته من آثار سلبية على التعليم منها اغلاق جامعات ومدارس او انهاء العام الدراسي او تأجيله. وأوضحت ان الملتقى يهدف الى تسليط الضوء على عدة جوانب تتعلق بمدى فعالية التعليم عن بعد بالنسبة لطلبة ذوي الاعاقة وأهم المعوقات والصعوبات التي يمكن مواجهتها وتخطيها بنجاح وأهمية وايجابيات التعليم عن بعد في ظل جائحة «كورونا» في حال تطبيقه بالصورة الصحيحة ومراعاة المعلم للفروقات الفردية. وبينت انه يهدف ايضا الى تقديم الدور التثقيفي والتوعوي للمجتمع بالاضافة لدوره المجتمعي والانساني من خلال تنظيم مثل هذه الملتقيات التي تخدم المجتمع بمختلف اطيافه وشرائحه باستضافة المتخصصين وذوي الخبرة الأكاديمية. ولفتت الى انه يعمل على التخفيف من حدة القلق والتوتر المصاحبة لهذه النقلة وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة مبينة انه لا يمكن تطبيق معيار واحد ثابت لهم لاختلاف درجات الاعاقة مع ضرورة تحديد الفئات المستهدفة. وأشارت الى ان التعليم عن بعد «هو البديل القوي للتعليم التقليدي ولهم الحق في التعليم والحصول على الشهادات الأكاديمية والمهنية وأنه في ظل وجود الجائحة اصبحت حافزا مشجعا لاستخدام التكنولوجيا واكتساب الخبرات. اما عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. تركي المطيري، فتحدث عن دور خدمة المجتمع والتعليم المستمر في دعم طلبة ذوي الاعاقة في التعلم عن بعد، بينما تطرقت استاذ مساعد كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عضو لجنة التعلم عن الافتراضي للتعلم عن بعد لطلبة ذوي الاعاقة د. سعاد نور، الى الخطة التدريبية لتفعيل عملية الانتقال والتحول من الفصل التقليدي الى الفصل الافتراضي للتعلم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي بالكويت.

تجارب ومبادرات

وتطرقت الجلسة الثانية، التي ترأستها رئيسة لجنة العلاقات العامة معهد المرأة للتنمية د. هدى الجاسر، الى التجارب الشخصية والمبادرات،، وتحدثت فيها الاكاديمية المتخصصة في التربية الخاصة من السعودية د. اروى الخضر، عن تجربتها الشخصية في التعلم عن بعد مع الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، فيما تناول معلم تقنية معلومات ومدرب للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية في مجال التوجه والحركة والتقنيات المساعدة من عمان عيسي الحضرمي، موضوع منصة التعليم الالكتروني للأشخاص ذوي الاعاقة، في حين تناولت معلمة لغة انكليزية متوسط وثانوي من مدرسة الأمل التابعة لمدارس التربية الخاصة بوزارة التربية حنان المطيري عن تجربة شخصية في التعليم عن بعد. وتناولت الجلسة الثالثة التي ترأستها رئيسة لجنة التعليم بمعهد المرأة للتنمية والسلام د. دلال فرحان، موضوع تجارب دول مجلس التعاون اثناء جائحة كورونا والخطط المستقبلية، وتحدثت فيها الوكيل المساعد للمناهج والاشراف التربوي من البحرين احلام العامر عن تجربة المملكة في التعليم عن بعد، بينما تطرقت المديرة العامة لمساعدة التربية الخاصة والتعليم المستمر بوزارة التربية والتعليم في عمان شنونة بنت سالم الى تجربة السلطنة في التعليم عن بعد، فيما تحدثت مدير ادارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين بوزارة التعليم والتعليم العالي القطرية هنادي الخاطر عن تجربة قطر في التعليم عن بعد.

