وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 838 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد - 19» خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 92082 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 552 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ«كونا»: ان الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 202 حالة في منطقة حولي الصحية و181 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و172 حالة في منطقة الفروانية الصحية و169 حالة في منطقة العاصمة الصحية و114 حالة في منطقة الجهراء الصحية. وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 89 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد - 19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9308 حالات.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4425 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 657751 فحصا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق شفاء 568 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد - 19» 82222 حالة.

