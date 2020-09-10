وطن النهار

نفذ اتحاد توصيل الطلبات الاستهلاكية، وقفة احتجاجية امام الادارة العامة للمرور، احتجاجا على القرارات التي تمارس ضدهم وتعرقل نشاطاهم، معربين عن رفضهم المطلق لهذه القرارات التي تسببت في تقليص عددهم وحكمت بمغادرتهم من السوق ليحل مكانهم العمالة السائبة وتجار الاقامات.

واوضح اصحاب شركات التوصيل ان ادارة المرور ترفض تسجيل المركبات والدراجات بعد القيام بشرائها، مطالبين بالسماح بالاستثمار في الأبراج الخاصة بهم التي بُنيت بطريقة مشروعة وعدم هدمها تفادياً للخسائر الفادحة التي سيتعرضون لها.

واكدوا ان تحديد عمر السيارة بـ5 سنوات من سنة الصنع هو قرار تعسفي، لافتين الى انهم قدموا خلال جائحة «كورونا» افضل صورة حباً في الوطن حيث وضع سياراتهم ودراجاتهم وسائقيهم تحت تصرف الداخلية والصحة والجمعيات التعاونية دون المطالبة بمقابل مادي. ولوحوا باستمرا تنظيم وقفتهم الاحتجاجية لحين تنفيذ مطالبهم، لافتين الى انهم يعانون منذ عام كامل من عدم قدرتهم على تسجيل السيارات والدراجات رغم الوعود التي يتلقونها دون جدوى.

