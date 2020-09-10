وطن النهار

فيما رأت اوساط تربوية، ضرورة اعادة النظر في الشروط التي وضعها بعض القياديين السابقين بوزارة التربية ذات الشأن بالترقي للوظائف الاشرافية، اكدت مصادر مطلعة لـ«النهار»، ان الشرط التعليمي يحرم الكثير من الكفاءات واصحاب الخبرات التربوية من فرص الترقي، موضحة ان السنوات الطويلة وخبراتهم الكبيرة لن تشفع لاي منهم للتدرج الى المنصب الاعلى امام هذا الشرط حتى وان كان الموظف في ذات الادارة التي يعمل فيها.

وبينت المصادر ان هناك كفاءات تربوية اثبتت جدارتها بالعمل استنادا لخبراتها الطويلة ومن بينهم مديري ادارات ومراقبين يحملون تخصصات غير تعليمية او يعملون في مهام غير تعليمية حرموا من الترشح والمنافسة على بعض الوظائف الاشرافية، مشيرة الى ان هناك اماكن ادارية شاغرة لا علاقة لها بالشرط التعليمي غير ان تلك القيادات وضعت الشرط سالف الذكر بدافع اختيار اشخاص معينة دون الالتفات للكفاءات واصحاب الخبرات الطويلة.

واشارت الى ضرورة اعادة النظر بهذه الشروط لتحقيق العدالة والانصاف عبر فتح باب الترقي للجميع واتاحة الفرصة لمن لديهم خبرة وكفاءة او وضع معيار الافضلية لينال المستحق بينهم على المنصب.

ولفتت الى وجود اطراف في التربية وخارجها تزج في تعطيل الاعلان عن بعض الوظائف الاشرافية الشاغرة بقدر الامكان دون الاعتبار لتوجيهات وزير التربية ومساعيه نحو تسكين الوظائف الاشرافية بالكفاءات المستحقة والكفيلة في تعزيز الاستقرار التربوي، وذلك بالرغم من وجود مناصب قيادية باتت شاغرة لاكثر من 5 سنوات مثل منصب مدير عام الادارة العامة للتعليم الخاص، فضلا عن عدم الاعلان بتسكين مناصب مديري عموم المناطق التعليمية الثلاث الشاغرة منذ عامين.

وكشفت المصادر عن ان المسؤولين في الوزارة انقسموا الى فريقين بين مؤيد لاتاحة الفرصة لجميع الاداريين والتعليميين على التنافس على الوظائف الاشرافية بحسب شروط ديوان الخدمة المدنية الخاصة بسنوات الخبرة، وبين معارض تدعمه اطراف خارج ديوان عام الوزارة باتجاه تعطيل الاعلان عن حاجة الوزارة لشغل منصب مدير عام وابقاء الشرط التعليمي على الاعلانات الخاصة بهذه الوظيفة، لاستبعاد الاداريين، مشيرة الى ان اعضاء من جمعية المعلمين يلعبون دورا كبيرا في ممارسة الضغط على تعطيل مقابلات المتقدمين لادارة التنسيق والمتابعة التابعة لقطاع التعليم العام وعدم الاعلان عن شغل منصب مدير عام منطقة.

والمحت الى ان هناك موظفين تظلموا وآخرين ينوون اللجوء الى القضاء لرفع الظلم عنهم ونيل حقوقهم في الترقي للوظائف الاشرافية خاصة انهم يتميزون بالخبرة الكافية التي تؤهلهم لتولي المناصب الاشرافية ويحق لهم الترشح وفق سنوات الخبرة المنصوص عليها ضمن شروط ديوان الخدمة المدني.

