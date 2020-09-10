مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ النهار أن الحكومة تدرس وبشكل جدي التخلص من شركاتها الخاسرة، والتي دفع دعمها إلى فقدان معظم الفوائض المالية المتراكمة للكويت منذ سنوات ، لافتة الى أن التخلص من تلك الشركات سيكون عبر آلية مدروسة ومتوازنة تستهدف في مجملها وقف الدعومات غير المبررة لتلك الشركات في ظل استمرار أزمة عجز الموازنة وشح السيولة.

وقالت لا أمل في تحقيق تنمية حقيقية على المدى الطويل إلا من خلال تبني برنامج تخصيص شامل ، مستدركة بالقول أن شركات القطاع الخاص تمتلك القدرة المالية والإدارة القادرة على تحويل تلك الشركات من الخسارة المزمنة إلى الربحية المطلقة.

وأضافت أنه لا يمكن القبول بدفع دعومات تصل إلى نصف مليار دينار لبعض الشركات في وقت تعاني منه ميزانية الكويت من عجوزات مالية مزمنة تتزايد سنة بعد أخرى ، مقدرة حجم العجز في الميزانية بحدود 39 ملياراً في 7 سنوات ممتدة من 2014/2015 إلى 2019/2020.

واستدركت أن بيع الشركات الخاسرة بشكل مدروس هو أحد السبل الرئيسة للخروج من الأزمة ، على أن يكون للمواطنين نصيب في إدارة تلك الشركات من خلال تمليكهم نسبة 50 بالمئة من تلك الشركات.

وقالت: هناك جملة من الفوائد ستحقق من هكذا توجه ويتمثل في:

? إشراك القطاع الخاص في تحمل عبء التنمية من خلال شراء الشركات الخاسرة.

? التخفيف عن ميزانية الدولة التي تحملت كثيراً على مدى سنوات طويلة لإنجاح تلك الشركات دون جدوى.

? توظيف العمالة الوطنية في تلك الشركات بعد تخصيصها وبالتالي التخفيف من بند الرواتب والأجور في الموازنة العامة للدولة الذي يلتهم قرابة 50% من الانفاق.

? إشراك المواطن عبر تملك في تلك الشركات يجعله شريكاً ومسؤولاً مع الحكومة في إدارة ملف التنمية وهو الأمر الذي نصت عليه خطة كويت جديدة 2035.

