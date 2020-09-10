مال وأعمال

مع اقتراب دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة من نهاياته، ومع التوقعات بغياب إقرار قانون الدين العام لتمويل عجز الموازنة الذي تقدر قيمته بحدود 14 ملياراً، ومع استحكام أزمة شح السيولة، يبدو أن الأرباح المحتجزة لدى الجهات المستقلة باتت أحد وسائل طوق النجاة للحكومة لتدبير سيولتها اللازمة لمواجهة استحقاقات الانفاق العام، والذي تتركز أهم بنوده في الرواتب والأجور والدعومات.

وفي هذا السياق، كشف وزير المالية براك الشيتان عن أن إجمالي الأرباح المحتجزة لدى مؤسسة البترول ومؤسسة الموانىء بلغت 6.64 مليارات دينار، موزعة على مؤسسة الموانىء بواقع 45 مليون دينار ومؤسسة البترول بواقع 6.6 مليارات دينار.

وأوضح الشيتان في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها، بأنه تم الاتفاق بين الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول على سداد 1.8 مليار دينار على دفعات كان آخرها يونيو 2020.

وأوضح أن المبالغ الواجب سدادها عن مؤسسة البترول، بلغت 2.1 مليار في 2007/2008 و1.8 مليار في 2008/2009 و1.29 مليار في 2016/2017 و1.33 مليار في 2013/2014 و1.79 مليار في 2017/2018. ولفت إلى أن مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة الموانىء الكويتية هما الجهتان اللتان لم توردان كامل الأرباح المحتجزة لديهما لخزينة الدولة حتى الآن. وقال إن الأرباح الصافية من المبالغ المحتجزة توزع كالتالي:

10 % تقتطع لتكوين احتياطي اجباري ويوقف الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي نصف رأس مال المؤسسة.

10 % تقتطع لتكوين احتياطي عام ويجوز تعديل هذه النسبة بقرار من المجلس الأعلى للبترول.

تؤول الأرباح المتبقية إلى الخزينة العامة للدولة.

وأضاف أن مرسوم إنشاء مؤسسة الموانىء الكويتية ينص على «تؤول صافي أرباح المؤسسة سنوياً إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقره مجلس الوزراء على اقتراح مجلس إدارتها لتكوين احتياطي لها أو لإنشاء مشروعات جديدة أو دعم المشروعات القائمة.

وعما إذا كان هناك عدم رغبة من مؤسسة البترول بتحويل المبالغ المحتجزة لديها إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة، أشار الشيتان إلى أنه يوجد تسوية بين مؤسسة البترول وهيئة الاستثمار بشأن تحويل الأرباح المحتجزة وتمت مخاطبة المؤسسة لديها.

