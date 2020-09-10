مال وأعمال

نظمت شركة بورصة الكويت يومها المؤسسي الافتراضي الأول بالتعاون مع HSBC، وذلك في الفترة من 9 الى 10 سبتمبر 2020. هذا ونظرا للظروف الراهنة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا تم انعقاد المؤتمر بشكل افتراضي، وذلك بحضور تسع شركات مدرجة في بورصة الكويت، والتي تمثل الشركات الكويتية من مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع المصرفي، وقطاع الاتصالات، وقطاع السلع الاستهلاكية، حيث اجتمعت مع 31 من المؤسسات الاستثمارية وشركات إدارة الأصول الرائدة على مدار يومين.

وعقدت الشركات الكويتية المشاركة أكثر من 160 اجتماعا مع المؤسسات الاستثمارية العالمية الرائدة ومدراء الاصول المالية، والتي تنوعت بين بنوك تجارية، وصناديق استثمار، وصناديق تحوط، وصناديق تقاعد، وشركات تأمين. ويهـدف ذلـك إلـى تقديـم نظـرة أعمــق حــول فوائــد الاستثمار فــي سوق رأس المال الكويتي والتعريــف بالفــرص الاستثمارية الواعدة فــي السوق. و قالت رئيس قطاع الأسواق في شركة بورصة الكويت، نورة العبدالكريم: «تواصل بورصة الكويت الترويج لسوق رأس المال الكويتي للمستثمرين المؤسسين وشركات إدارة الأصول في جميع أنحاء العالم، مما يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية التي يوفرها السوق الكويتي لجميع المشاركين في السوق. منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا والتداعيات التي فرضتها على المجتمع العالمي بأكمله، نواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة التي تضمن استمرار أعمالنا باعتبارنا أحد أهم مرافق دولة الكويت الاقتصادية. ولقد نجحنا بالتعاون مع منظومة سوق رأس المال الكويتي بتبني حزمة من الممارسات والآليات التي اسهمت في تقليل المخاطر والآثار المرتبطة بالجائحة. أود أن أشكر HSBC والمشاركين في النسخة الخامسة، والأولى الافتراضية، من سلسلة أيامنا المؤسسية، للمساعدة في نجاح هذا الحدث».

تهدف سلسلة الأيام المؤسسية لشركة بورصة الكويت إلى تسـويق الشـركات المدرجة في سوق رأس المال الكويتي للمجتمع الاستثماري وما توفره من فرص استثمارية، وذلك من خلال التقـاء الشـركات الكويتيـة المدرجــة مــع كبــرى شــركات الاستثمار وإدارة الأصول الماليـة عالميـاً، مسلطة الضوء على المتانة المالية واستراتيجية العمل لهذه الشركات لتقديم نظـرة أعمــق حــول فوائــد الاستثمار فــي سوق رأس المال الكويتي.

