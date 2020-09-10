مال وأعمال

مازال الهدوء مسيطرا على البورصة في ظل حالة التباين التي تتحكم في اداء المؤشرات التي تشهد عمليات تدوير على الاسهم الصغيرة والمتوسطة والاسهم القيادية الامر الذي اسهم في تراجع البورصة عند الإغلاق، فيما عدا المؤشر الرئيس الذي خالف الاتجاه وارتفع بنحو طفيف قدره 0.01%.

وتباينت حركة التداولات حيث ارتفعت سيولة السوق 8.1% إلى 33.37 مليون دينار مقابل 30.87 مليون دينار، فيما تراجعت أحجام التداول 10.1% إلى 290.85 مليون سهم مقابل 346.68 مليون سهم بجلسة اول من امس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 0?4 نقطة ليبلغ مستوى 4274?80 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?01 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 215?5 مليون سهم تمت عبر 6366 صفقة نقدية بقيمة 9?8 ملايين دينار (نحو 34?3 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 2?8 نقطة ليبلغ مستوى 5812?94 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?05 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 75?3 مليون سهم تمت عبر 4034 صفقة بقيمة 23?5 مليون دينار (نحو 82?25 مليون دولار).

وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 1?4 نقطة ليبلغ مستوى 4288?21 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?03 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 179?3 مليون سهم تمت عبر 5066 صفقة نقدية بقيمة 8?4 ملايين دينار (نحو 29?4 مليون دولار).

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات انخفاضاً بصدارة السلع الاستهلاكية الذي تراجع بنسبة 2.75%، بينما ارتفع 4 قطاعات أخرى يتصدرها التأمين بنمو نسبته 0.84%.

وجاء سهم «أرزان» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 9.86%، فيما تصدر سهم «المستثمرون» القائمة الخضراء مُرتفعاً بنسبة كبيرة بلغت 36.36%.

وحقق سهم «الكويت الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 4.34 ملايين دينار مُرتفعاً 0.71%، بينما تصدر سهم «أرزان» نشاط الكميات بتداول 32.78 مليون سهم من خلال تنفيذ 1192 صفقة.

وشهدت الجلسة تداول نحو 12?6 ألف سهم من صندوق بيتك كابيتال ريت (بيتك ريت) عبر 19 صفقة بقيمة 13?02 ألف دينار (نحو 45?5 ألف دولار).

