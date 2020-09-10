مال وأعمال

اكدت البحرية السريلانكية امس انها أخمدت حريقا آخر على متن ناقلة عملاقة محملة بمليوني برميل من النفط الكويتي وإنها تسحبها حاليا إلى مياه أعمق.

وأخمد فريق إدارة مواجهة الكوارث بالبحرية نيرانا اندلعت مرة أخرى في الناقلة نيو دايموند ولا توجد أي حرائق حاليا على متن الناقلة التي تبعد 41 ميلا بحريا (76 كيلومترا) عن الساحل الشرقي لسريلانكا.

ورصدت البحرية السريلانكية أمس بقعة نفطية على بعد كيلومتر عن الناقلة العملاقة التي استأجرتها شركة إنديان أويل كورب (آي.أو.سي) لاستيراد نحو مليوني برميل نفط من الكويت.

وقالت هيئة الحماية البحرية في سريلانكا إن هناك «تسربا كبيرا» للنفط المخزن في الناقلة المنكوبة مشددة إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد مالكي السفينة.

