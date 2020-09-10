مال وأعمال

وقّع بنك الكويت الوطني اتفاقية مع شركة سامسونغ للإلكترونيات لتوفير خدمة Samsung Pay للدفع بدون تلامس لعملائه، وتتميز تقنية الدفع الجديدة بأهميتها في توفير تجربة دفع رقمية سهلة وسلسة.

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام بنك الكويت الوطني بمواصلة جهوده لتوفير حلول الدفع الأكثر تطوراً، والتي تتماشى مع استراتيجية البنك التي تهدف إلى تعزيز مكانته الرائدة في توفير حلول الدفع الرقمية في المنطقة.

وتعمل الخدمة الجديدة التي طورتها سامسونغ اعتماداً على تكنولوجيا «النقل المغناطيسي الآمن» وتكنولوجيا «التواصل قريب المدى»، حيث سيكون بمقدور مستخدمي الهواتف الذكية اجراء عمليات الدفع المختلفة عبر خدمة Samsung Pay في معظم نقاط البيع التي تدعم هذه الخدمة والمتاجر المفضلة ومواقع الشراء الإلكترونية باستخدام هواتف مجموعة Galaxy.

وتتميز خدمة الدفع المبتكرة بأعلى مستويات الأمان حيث يحتاج المستخدمين إلى توثيق عملية الدفع عن طريق ميزة التعرّف على بصمة الإصبع أو العين أو عن طريق إدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بخدمة Samsung Pay.

وتُعد الخدمة الجديدة وسيلة دفع مناسبة للمشتريات اليومية، حيث يمكن للعملاء إتمام عمليات الدفع بكل سرعة وسهولة ومن دون الحاجة للاحتفاظ بالبطاقة طوال الوقت، إذ سيتمكن العملاء من إتمام المدفوعات بعد تعريف البطاقة على هواتفهم النقالة.

وبهذه المناسبة قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان «يسرنا الإعلان عن إطلاق خدمة Samsung Pay ضمن سلسلة حلول الدفع الأكثر تطوراً التي يقدمها بنك الكويت الوطني، والتي تتماشى مع التطور التكنولوجي المتسارع وتلبي احتياجات عملائنا لإتمام عمليات الدفع بسرعة وسهولة، وذلك في إطار شراكتنا الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في ذلك المجال».

وأضاف العثمان «مستمرون بالتزامنا في تقديم أحدث حلول الدفع على مستوى العالم، تأكيداً على ريادتنا في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وسعياً منا لتوفير تجربة مصرفية استثنائية يحظى بها عملائنا بما يتناسب مع أنماط حياتهم المتنوعة واحتياجاتهم المتطورة باستمرار».

وأكد العثمان على أن التطور الهائل الذي تشهده الخدمات المصرفية الرقمية وحلول الدفع المتطورة التي يقدمها الوطني لعملائه في الآونة الأخيرة تمثل ثمار استراتيجية التحول الرقمي للبنك، واستراتيجية الوطني في التعرف على احتياجات عملائه والوقوف على أنسب الطرق لتلبيتها وهو ما انعكس على ارتفاع مستوى رضا العملاء وتفاعلهم المتميز مع الخدمات والحلول الجديدة.

