مال وأعمال

أعلنت شركة المركز المالي عن قيام مناف الهاجري بالتقدم باستقالته من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك للتفرغ لمشاريع خاصة. وقال «المركز» في بيان للبورصة، إن استقالة الهاجري جاءت بعد أن أمضى 16 عاماً في الشركة. وأوضحت الشركة أن آخر يوم عمل لـ«الهاجري» سيكون بتاريخ 29 أكتوبر 2020. ويرأس ضرار يوسف الغانم مجلس إدارة «المركز»، وينوب عنه في منصبه فيصل عبدالعزيز الجلال. وتُعد شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي صاحبة الحصة الأكبر من رأسمال «المركز» بنسبة 28.72%، تليها حصة بنك الخليج بواقع 5.47%، ثم شركة المبادر بنحو 5.13%.