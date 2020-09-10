مال وأعمال

أعلنت شركة أركان الكويت العقارية عن تحقيق أرباح الفترة 802.88 ألف دينار (2.63 مليون دولار)، مقابل أرباح الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 937.32 ألف دينار (3.07 ملايين دولار) بتراجع 14.3% وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لمديني الإيجارات. وأوضحت الشركة أن أرباح النصف الأول المنتهي في 30 أبريل 2020 بلغت نحو 548.03 ألف دينار، مقارنة بـربح قدره 601.64 ألف دينار للفترة ذاتها من عام 2019، بتراجع نسبته 8.9%. وأشارت الشركة إلى أن أرباح الربع الثاني المنتهي في 30 أبريل 2020 تراجعت بنحو 20.9%، لتصل إلى 235.11 ألف دينار، مقابل أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 297.11 ألف دينار.