مال وأعمال

أوصى مجلس إدارة شركة مجموعة الخليج للتأمين في اجتماعه، بزيادة رأسمال الشركة المُصرح به ليكون مبلغاً قدره 35 مليون دينار. وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن المجلس وافق على زيادة رأس المال ليصبح موزعاً على 350 مليون سهم نقدياً بالقيمة الاسمية 100 فلس لكل سهم. وأوصى مجلس إدارة الشركة بالدعوة للمساهمين لانعقاد العمومية غير العادية لمناقشة زيادة رأس المال، وذلك بعد استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات اللازمة. ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع والمُصرح به حالياً نحو 18.704 مليون دينار موزعاً على نحو 187.04 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد. وتمتلك شركة مشاريع الكويت القابضة ومجموعتها شركة أوفرلاند العقارية الحصة الأكبر في رأسمال «الخليج للتأمين» بنسبة 46% تقريباً، تليها حصة شركة فيرفاكس الشرق الأوسط المحدودة بنحو 43.43%.