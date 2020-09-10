مال وأعمال

دعا الباحث في الشؤون الاقتصادية المستشار خالد عبدالعزيز العجيل الى ضرورة اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يحقق التوازن في الايرادات والمصروفات دون تحميل المواطن الكويتي اعباء تدني اسعار النفط وتداعياتها وذلك بتنويع مصادر الدخل عبر تنفيذ مشاريع انتاجية وتشغيلية تهدف لزيادة معدل الايرادات وكذلك الحد من الهدر وخفض المصروفات عبر تبني اولوية في انجاز المشاريع التنموية .

وأضاف العجيل في تصريح صحافي ان خطة الحكومة التي تسعي الى تنويع مصادر الدخل لسد العجز المالي تستدعي ضرورة توجيه النظر نحو تفعيل التنمية الغذائية والزراعية من خلال توفير الاراضي لتوزيعها وفق ضوابط مشددة على المبادرين من الشباب الطموح في المشاريع الزراعية والصناعية التي تعتمد على الانتاج الزراعي التي تهدف لتشجيع مشاريع الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية وهو ما يحقق الامن الغذائي الذي تفتقر له الدولة والذي كشفت عنه ازمة كورونا.

وذكر ان هناك ضرورة عاجلة لتعديل التشريعات التي تخدم وتطور الاقتصاد المحلي وتحفز جذب الاستثمارات المباشرة وذلك من خلال القضاء على الروتين والبيروقراطية التي عرقلت تقدم الكويت بين مثيلتها من دول المنطقة،موضحا انه يجب على الادارة الاقتصادية الجديد ان تحرص على اتخاذ الاجراءات الجريئة التي تصمد امام التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية لنواب مجلس الامة وغيرهم من المتنفذين. وقال العجيل إن اشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية يتطلب مزيدا من تسهيل الاجراءات التمويلية للتوسع في بناء مشروعات ذات جدوي اقتصادية حيوية تعزز من توفير الفرص الوظيفية للشباب الكويتي مما ينعكس ايجابا علي المجتمع من ناحية وبما يهدف الى تفعيل التوجهات الرامية لإصلاح المسار الاقتصادي وبما يتوافق مع ارشادات ونصائح المؤسسات الدولية وجهات التصنيف الائتمانية .

ولفت العجيل الى ان اعادة هيكلة الاقتصاد تعتمد بشكلٍ اساسي على ذوي الخبرات من الكوادر والكفاءات الوطنية، مشيرا إلى ان الكويت تملك مقومات اقتصادية كبيرة تمكنها من تنفيذ القرارات الاستثمارية والتجارية التي تواكب حركة التنافس الشديد في دول المنطقة.

ونوه العجيل إلى ضرورة دعم القطاع النفطي والصناعة النفطية كونها تمثل الشريان الاساسي للاقتصاد الوطني وذلك في ضوء التسارع التنافسي في استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنياتها، مطالبا بأبعاد القطاع النفطي عن التدخلات السياسية الشخصانية والتي من شانها الاضرار بأعمال القطاع على المستويين المحلي والعالمي كي لا تعرقل مسيرته المتطورة. ويرى العجيل ان اتخاذ قرارات استراتيجية سريعة للتوسع في مجال صناعة البتروكيماويات عالميا كرديف لإنتاج النفط يعزز من خطط تنويع ايرادات الدولة، مؤكدا ان الكويت تحتاج إلى ادارة قادرة على اتخاذ القرار وتطوير نهج الادارة في جميع المجالات خلال مرحلة الاصلاح واعادة الهيكلة.

