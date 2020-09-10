مال وأعمال

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، مؤكدا أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه، وإتاحته لكل المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

وأضاف الوزير أن البورصة السلعية تعد جزءاً من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، ما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.

هذا وقالت البورصة المصرية في بيان لها إنه قد تم الانتهاء من تأسيس شركة بورصة السلع المصرية برأسمال 91 مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، د. إبراهيم عشماوي، إن الغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة «القابلة للتخزين» وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها وأيضا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة بالإضافة لإنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد «الثلاجات» الخاصة بحفظ السلع.

وقال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، محمد فريد، إن البورصة السلعية ستدرس كذلك استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الافضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.

