مال وأعمال

أظهرت وثيقة أن البحرين بدأت تسويق ثاني إصدار سندات لها هذا العام ، وهو إصدار من شريحتين يتألف من صكوك لأجل سبع سنوات وشريحة سندات لأجل 12 عاماً.

وحصلت البحرين على حزمة إنقاذ مالي في عام 2018 بعشرة مليارات دولار من دول الخليج. وجمعت المملكة ملياري دولار في مايو لتعزيز أوضاعها المالية التي عصف بها تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي ترتب الصفقة أن البحرين حددت السعر الاسترشادي الأولي للصكوك بنحو 4.5 % وللسندات التقليدية بنحو 5.75 %.

وأظهرت الوثيقة أن كل شريحة ستكون بالحجم القياسي ما يعني أنها لن تقل في المعتاد عن 500 مليون دولار. وقال مصدران من القطاع المالي ومصرفي إن من المرجح أن يبلغ حجم الإصدار نحو ملياري دولار.

وكلفت البحرين بنك إيه.بي.سي (المؤسسة العربية المصرفية) وسيتي وبنك الخليج الدولي واتش.اس.بي.سي وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة. والبحرين حاصلة ??على تصنيف B+ من ستاندرد اند بورزوفيتش.

وبحسب وثيقة مصرفية منفصلة اطلعت عليها رويترز ، كانت البحرين تدرس إصدار سندات تقليدية لأجل 30 عاما بدلا من السندات لأجل 12 عاما أو إلى جانبها ولكنها اختارت الأجل الأقصر.

