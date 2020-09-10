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لايزال برنامج «شاي الضحى» متواصلا في مسيرته من خلال احتوائه على العديد من الفقرات المتنوعة والمهمة ولعله لايزال محتفظا بالنكهة والعبق الكويتي منذ عرضه عبر شاشة تلفزيون الكويت وهذه النوعية من البرامج الصباحية قد تصبح مملة اذا لم يكن هناك حرص على التطوير والانتقاء في المواضيع التي يتم التطرق اليها وهذا مايميز برنامج «شاي الضحى» حيث سعى فريق العمل إلى ان يكون مميزا ومتابعا من قبل المشاهدين وعندما يكون رئيس فريق الاعداد شخصاً متمرسا وصاحب خبرة مثل المعد المتألق نايف النعمة الذي يستمد من يعمل معه الطاقة للعمل وتقديم ماهو افضل في طرح اعداد راق وذي مضمون وحرصه الدائم على ان يكون هناك تجديد وتطوير وتنويع للفقرات وايضا الضيوف بشكل ثري بحيث يواكب كل جديد في الساحة الاجتماعية وتقديمه كل ما يهم الأسرة ولعل روح البرنامج وتأثيره جعله محل حرص قيادات وزارة الإعلام التي تحرص على متابعته وكذلك متابعة كل البرامج التي تعرض عبر شاشة تلفزيون الكويت.

ولابد ان نتطرق الى مقدمات البرنامج افتخار الهاشمي وفاطمة بوحمد واسماء سيف والانسجام التام مع البرنامج والتي تعتبر كل واحدة منهن مكملة للاخرى خاصة ان اختيار المذيعات جاء متوافقاً مع محتوى البرنامج وفقراته وساعدنه على التميز وطرح المحتوى وايصاله الى المشاهد بصورة مفهومة وغير تقليدية وهذا الامر يحسب لهن في مسيرتهن الاعلامية.

اما فريق الاعداد الذي يضم كلا من سارة القليش ودنيا العامر ومنال القلاف واللاتي تميزن في إعدادهن والابتعاد عن التكلف واختيار مايهم المشاهد من حيث المواضيع المطروحة وايضا الى فريق العمل الذين يعملون خلف الشاشة والذين يعتبرون «جنودا مجهولين» وعنصراً مكملاً للنجاح ولايجب إلا أن نثمن لهم جهدهم سواء من المخرج وكل شخص في البرنامج.

ويبقى ان نشيد بالشباب الكويتي الذي يعمل جاهدا لان يرفع اسم «تلفزيون الكويت عاليا.

وان يبقى مميزا في طرحه من خلال نوعية البرامج التي تعرض عبر شاشته وهذا مايميز ايضا وزارة الاعلام في منح الفرصة للطاقة الكويتية وان هناك طاقات مبدعة تنتظر الفرصة لكي يرى الاخرون نتيجة عملهم.. ونقول لاسرة «شاي الضحى» الى المزيد التألق والنجاح.

