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يواصل المخرج أحمد الجندي تحضيرات فيلمه الجديد «عواجيز الفرح» الذي تعاقد على اخراجه مؤخراً مع شركة سينرجي فيلمز بمشاركة احدى الشركات الأخرى، وتم التعاقد مع كل من ماجد الكدواني وسيد رجب وشريف دسوقى إضافة إلى بطل رابع جار الاستقرار عليه تمهيداً لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة. ووضع المخرج أحمد الجندي خطة لبدء تصوير أول يومين في فيلم «عواجيز الفرح» وايقافه إلى حين انتهائه من فيلمه الآخر «دماغ عالية» مع أحمد فهمي، حيث وضع اللمسات النهائية على سيناريو الفيلم بعد التعديلات التي تم اجراؤها على القصة قبل العودة للتصوير خلال الأسبوعين المقبلين. فيلم «دماغ عالية» كان يحمل اسم «حلم سوسن» قبل تغييره مؤخراً، والعمل بطولة أحمد فهمي وروبي وخالد أنور ومايان السيد ومحمد ثروت وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم أكرم حسني وتأليف أحمد فهمي وأحمد الجندي وايهاب بليبل وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في اطار كوميدي لا يخلو من الفانتازيا. وفي سياق آخر يحضر ماجد الكدواني لبطولة فيلم جديد بعنوان «بره المنهج» تأليف خالد دياب وإخراج عمرو سلامه وتشاركه البطولة الفنانة روبي، أما سيد رجب فينشغل بتصوير مشاهده في فيلم «كيرة والجن» مع كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.