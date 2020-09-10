مرأة

يتواصل عرض الأفلام في مهرجان بندقية السينمائي والتنافس لحصد جوائز العام 2020، وبموازة ذلك تواصل النجمات خطف الأنظار باطلالاتهن على السجادة الحمراء خلال مشاركتهن في العروض الآولية للأفلام، وتعتمدن أجمل الصيحات والتصاميم التي تحمل توقيع أشهر دور الأزياء.

أناقة اللون الأحمر على السجادة الحمراء

فيما البعض يتجنب اعتماد اللون الأحمر على السجادة الحمراء، تعشق نجمات أخريات هذه الصيحة التي تسيطر على مجموعات خريف وشتاء 2020-2021 فتألقن بهذا اللون الساحر خلال مشاركتهن بمهرجان البندقية هذا العام.

النجمة Arizone Muse بدت ساحرة بفستانها الأحمر ALberta Ferretti بقصة الـ Vneck المنخفضة وباللون الأحمر أيضا تألقت النجمة Vanessa Kiby بفستان بتصميم الياقة العالية من قماش الفستان ومكشوف الظهر من تصميم Maison Valentino واضافة الى طرحته الدراماتيكية وأكمامه الطويلة الأنيقة.

الألوان الميتاليك

بعدما رأينا اللون الفضي على السجادة الحمراء، أطلت النجمة Moua Hawke بفستان متميز بلونه الذهبي من تصميم دار فيرساتشي Versace، والفستان من مجموعة خريف وشتاء 2020 وقد تميز بقصة التنورة المستوحاة من السمك مع الشكل الأنيق.

أما Ludovica Bizzaglia فتألقت بتصميم مع الشق الجانبي من Beatrice.

صيحة الريش

زينت صيحة الريش إطلالة Beatrice Valli التي تألقت باللون الأبيض بفستان طويل مع الطرحة الممتدة في الخلف.

أما Cristiana Capotondi فقد اختارت صيحة الشراريب في اطلالة من تصميم البيرتا فيريتي.

