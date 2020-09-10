مرأة

موديلات ملابس اللون المرجاني موضة خريف 2020 تبرز هذا العام من خلال الألوان الجريئة التي تجعلك آنيقة وتبعدك عن الاطلالات الكلاسيكية.

فلابد من الحصول على اطلالة جريئة واختيار موديلات ملابس خريف 2020 باللون المرجاني المشرق والقوي.

انتقي بأناقة موديلات خريف 2020 باللون المرجاني الساحر واللماع واختاري من دار Carolina Herrera الفستان الواسع الذي لا يظهر مفاتن الجسم مع تفاصيل الكشكش الناعم من الأسفل وقصة الأكمام العصرية والمكشوفة التي تمنحك اطلالة متجددة في الموسم المقبل.

وإذا اردت تنسيق اللون المرجاني مع ألوان آخرى بطرق عصرية وشبابية، انتقي من وحي دار Michael Kors اللون المرجاني من خلال الثوب والكاب الحيوي ونسقيه مع التنورة الجينز التي تتخطى حدود الركبة بأسلوب ملفت للنظر.

كما تألقي بأجمل موديلات الملابس خريف 2020 من وحي اطلالات دار Christian Wijnants مع الكنزة المستقيمة والثوب المريح ذا الأكمام الطويلة بطريقة مميزة ومريحة لاطلالات جريئة في ساعات النهار.

وكوني أكثر عصرية وانتقي من دار Dian Lee باللون المرجاني مع التنورة الطويلة المرفوعة من الأمام لتنسيقها مع الثوب الفرو الساحر، وضعي الحزام البيج الجلدي بأسلوب بارز لاستكمال أناقتك الساحرة.

