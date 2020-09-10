عربيات ودوليات

ترأس وزير الخارجية وزير الدفاع بالانابة الشيخ د. أحمد ناصر المحمد امس وفد دولة الكويت المشارك في اعمال الدورة الـ«154» لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع. وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة. كما تم بحث آليات تطوير مختلف مجالات التعاون بين المنظومة العربية والدول الصديقة والمنظمات الدولية الأخرى.

وألقى الشيخ د.أحمد الناصر كلمة في الاجتماع تقدم فيها بجزيل الشكر والامتنان للمشاعر الصادقة تجاه سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد «سائلين المولى عز وجل ان يعجل بشفائه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية ليعود الى ارض الوطن قريبا لمواصلة قيادته الحكيمة لمسيرة البناء والتقدم».

واعرب عن خالص التعازي وبالغ المواساة للشعب اللبناني الشقيق وكل اسر الضحايا الأبرياء جراء التفجيرين المروعين اللذين وقعا في مرفأ بيروت سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الجمهورية اللبنانية الشقيقة من كل مكروه. كما نقل صادق تعازي الكويت اميرا وحكومة وشعبا بالأرواح التي راحت جراء الفيضانات والسيول التي تضرب جمهورية السودان الشقيق معربا عن تعاطف ودعم الكويت للشعب الشقيق.

وقال الشيخ د.أحمد الناصر ان هذا الاجتماع يأتي في ظل استمرار الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة تفشي فيروس «كوفيد - 19» والتي لم تسلم من آثارها اي دولة من دول العالم وأصبحت تمثل تهديدا حقيقيا لأمن واستقرار الدول وبات معها التعاون والتنسيق بين الدول العربية ودول العالم امرا ضروريا وملحا لمواجهة تداعياتها والحد من آثارها. وأشار الى ان الكويت شاركت ضمن الجهود الدولية في حشد الموارد والطاقات لمواجهة هذا الوباء وتداعياته وعملت الى جانب المجتمع الدولي لمواجهة خطر هذا الفيروس والتخفيف من اعبائه حيث وجه سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتقديم مساهمة بقيمة 100 مليون دولار اميركي خصص جزء منها لدعم الدول العربية في مواجهة هذه الجائحة بالاضافة الى دعم منظمة الصحة العالمية والمراكز البحثية في مختلف انحاء العالم للتسريع في اكتشاف لقاح لهذا الفيروس.

وشدد على موقف الكويت المبدئي والثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة مجددا الدعوة للمجتمع الدولي الى النظر بجدية واهتمام نحو خيار العرب للسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي ممثلا في مبادرة السلام العربية من اجل التوصل الى حل عادل وشامل ينهي الصراع العربي - الاسرائيلي ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني بدءا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة ووصولا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبالأخص القرارات (242) و(338) و(2334) وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واضاف «وفي هذا الصدد فقد تابعنا باهتمام ما تطرق اليه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني مؤكدين على استمرار دعم الكويت للوكالة في تقديمها لمساعداتها البناءة في دعم الشعب الفلسطيني وتخفيف المعاناة عنه».

وتابع «أما فيما يتعلق بالأزمة السورية ودخولها العام العاشر وما شهدته من مآسي انسانية غير مسبوقة عانى منها الشعب السوري وما زال وتحول سورية الى ساحة نزاع تتبارز فيها الأطراف الخارجية على حساب الشعب السوري مؤكدين هنا على موقفنا الثابت بأن لا حلا عسكريا للأزمة السورية وأن الحل الوحيد من خلال التسوية السياسية وفقا للقرار 2245 وبيان جنيف لعام 2012. وقال الشيخ احمد الناصر ان استمرار الأزمة في اليمن ما زال يهدد الأمن في العالم العربي حيث ان استقرار اليمن من استقرار الدول العربية مجددا التأكيد ان الحل الوحيد للأزمة هو الحل السياسي المبني على المرجعيات الأساسية الثلاث المعتمدة والمتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالأخص القرار 2216 والالتزام باتفاق ستوكهولم. واكد في هذا الصدد دعم كل الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن لاستئناف المشاورات والحوار السياسي والتوصل لتسوية تنهي الازمة بين الفرقاء وتلبي تطلعات الشعب اليمني داعيا جميع الأطراف الى الموافقة على المقترحات التي تم التوصل اليها.ورحب في الوقت ذاته بجهود المملكة العربية السعودية لاعادة تفعيل اتفاق الرياض مجددا ادانة دولة الكويت واستنكارها لجميع الاعتداءات والهجمات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية.

واكد وزير الخارجية على وقوف دولة الكويت مع المملكة في كافة الاجراءات التي تتخذها للحفاظ على امنها واستقرارها. على صعيد متصل قال الشيخ احمد الناصر ان دولة الكويت يؤلمها ما تشهده ليبيا مضيفا «وعليه فاننا ندعو ونناشد الأطراف المعنية لتغليب المصلحة الوطنية ونبذ العنف والاحتكام الى الحوار السلمي كسبيل لحل الأزمة القائمة كما تؤكد دولة الكويت دعمها لكل الجهود الدولية الرامية لحقن دماء اشقائنا في ليبيا ووقف الاقتتال وارساء السلام والاستقرار في ليبيا». ودعا الى اهمية الالتزام بمخرجات المؤتمرات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة وبالأخص قرار 2310 مرحبا بالاعلان الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية فايز السراج ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بالوقف الفوري لاطلاق النار وكل العمليات العسكرية في عموم الأراضي الليبية. كما رحب في الوقت ذاته بالمبادرة التي اطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الداعية لوقف اطلاق النار والتوصل الى حل سياسي شامل، معربا عن بالغ الارتياح للتوافق الذي تم في المفاوضات الجارية حاليا بين الليبيين برعاية المملكة المغربية «آملين ان تسهم في تحقيق ما نصبوا اليه جميعا من امن واستقرار وسيادة ليبيا». كما رحب باتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بين حكومة جمهورية السودان والجبهة الثورية حول دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بجهود ووساطة مقدرة من جمهورية جنوب السودان.واكد الشيخ احمد الناصر في ختام كلمته على مساندة ودعم دولة الكويت للسودان في المرحلة الانتقالية القادمة، معربا عن امله في ان يتلقى السودان مساندة عربية ودولية تعزز مسيرة السلام والامن في جميع ربوعها حتى تتحقق التنمية التي يتطلع اليها ابناء الشعب السوداني.

