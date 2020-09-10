عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أعلن مسؤول كبير بالادارة الأميركية للصحافيين ان الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأميركية من العراق وأضاف ان هذا الاعلان سيتبعه اعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض اضافي للقوات في افغانستان. وأثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي الكاظمي في واشنطن الشهر الماضي، قال ترامب ان القوات الأميركية ستغادر العراق لكنه لم يعطِ جدولا زمنيا او مستويات محددة للقوات. وزادت الهجمات الصاروخية وبالعبوات الناسفة الضغط على الكاظمي الذي تعهد بكبح جماح المجموعات المسلحة الخارجة عن السيطرة. وسيأتي هذا الاعلان في خضم الحملة الانتخابية الأميركية قبل موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.وكانت الولايات المتحدة خفضت بالفعل بشكل كبير حجم قواتها في العراق في الأشهر الأخيرة.وتعرضت السفارة الأميركية في بغداد ومصالح اميركية عسكرية وغير عسكرية خلال الأشهر الماضية لاعتداءات عدة تبنتها اجمالا مجموعات مرتبطة بايران.

وقال مسؤول عراقي امس متحدثا شرط عدم الكشف عن هويته «الانسحابات جزء من الانتقال المتفق عليه لدور التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق».

وبحلول اواخر عام 2018، كان هناك ما يقدر بنحو 5200 جندي اميركي في العراق وكانوا يشكلون الجزء الأكبر من قوات التحالف البالغ عددها آنذاك 7500، وفقاً لمسؤولين اميركيين.

وقال مسؤولون اميركيون انه اعيد نشر بعض القوات في القواعد الرئيسية في بغداد وأربيل في الشمال وعين الأسد في الغرب، لكن معظمها نُقل الى خارج العراق.

وفي افغانستان، ينتشر هناك حاليا 8600 جندي لواشنطن، وفقا لاتفاق ثنائي تم توقيعه في فبراير بين واشنطن وحركة طالبان. وقالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في اغسطس ان هدفها هو خفض عدد افرادها الى اقل من خمسة آلاف جندي مع تقدم محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية من جهة والحركة من جهة اخرى. وذكر ترامب سابقا في مقابلة صحافية ان البيت الأبيض يهدف الى الوصول الى ما بين 4000 و5000 جندي في افغانستان بحلول الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وبموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، على جميع القوات الأجنبية مغادرة البلاد بحلول ربيع عام 2021، مقابل التزامات امنية من الحركة.

