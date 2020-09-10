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كابول- الوكالات: أصيب نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح أمس بجروح طفيفة حين استهدف تفجير انتحاري موكبه في كابول ما أدى الى مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة حوالى 12 آخرين بجروح كما أعلن مسؤولون. وفي شريط فيديو نشر على فيسبوك بعد الانفجار قال صالح وقد ظهرت ضمادات على يده اليسرى، انه كان مغادرا الى مكتبه حين تعرض موكبه لهجوم.وأضاف «أنا بخير لكن بعض حراسي أصيبوا بجروح. أنا وابني الذي كان في السيارة معي، بخير». وتابع «لقد أصبت ببعض الحروق في وجهي ويدي، وكان الانفجار قويا».

ونفت حركة طالبان التي تعهدت بعدم شن هجمات في المناطق الحضرية بموجب اتفاق ابرمته مع الولايات المتحدة، مسؤوليتها عن الهجوم. وصالح هو أحد نائبي الرئيس الأفغاني، والثاني هو سروار دانيش. وصالح المعروف بمواقفه المعادية لطالبان سبق أن نجا من محاولة اغتيال الصيف الماضي خلال حملة الانتخابات الرئاسية حين هاجم انتحاري ورجال مسلحون مكاتبه.

وأوقع الهجوم آنذاك 20 قتيلا غالبيتهم من المدنيين و50 جريحا. ويأتي هجوم أمس فيما يفترض أن يبدأ فريقا مفاوضين من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان قريبا محادثات سلام غير مسبوقة في قطر.

