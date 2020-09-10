عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: حذر تحليل علمي من ان التهديدات البيئية العالمية ستسبب نزوح اكثر من مليار انسان بحلول العام 2050. وأظهر تحليل «معهد الاقتصاد والسلام» هو مركز ابحاث يصدر مؤشرات سنوية عن الارهاب والسلام ان اكثر من مليار شخص يواجهون خطر النزوح بحلول عام 2050 نتيجة النمو السكاني السريع وعدم الحصول على الغذاء والمياه وزيادة التعرض للكوارث الطبيعية. ويستخدم سجل التهديدات البيئية بيانات من الأمم المتحدة ومصادر اخرى جمعها «معهد الاقتصاد والسلام»، في تقييم 8 تهديدات للبيئة والتنبؤ بالدول والمناطق الأكثر عرضة للخطر، وفقا لرويترز. ومع توقع زيادة عدد سكان العالم الى نحو 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، الأمر الذي يؤدي الى تكثيف التدافع على الموارد وتأجيج الصراعات يبين البحث ان ما يصل الى 1.2 مليار شخص يعيشون في المناطق المعرضة للخطر في افريقيا جنوبي الصحراء وآسيا الوسطى والشرق الأوسط قد يجبرون على الهجرة والنزوح بحلول العام 2050. وبالمقارنة ادت العوامل البيئية والصراع الى نزوح نحو 30 مليون في عام 2019 بحسب التقرير. وقال مؤسس المعهد ستيف كيلي «سيكون لهذا الأمر آثار اجتماعية وسياسية كبيرة ليس فقط في العالم النامي ولكن ايضا في البلدان المتقدمة حيث سيؤدي النزوح الجماعي الى تدفقات اكبر للاجئين الى البلدان الأكثر تقدما». ويصنف السجل التهديدات ضمن فئتين رئيسيتين: الأمن الغذائي وندرة المياه والنمو السكاني في فئة واحدة، والكوارث الطبيعية ومنها الفيضانات والجفاف والأعاصير وارتفاع مستويات البحار وزيادة درجات الحرارة في الفئة الأخرى. والنتيجة هي تقييم قائم على التحليل لعدد التهديدات التي تواجهها كل دولة من 150 دولة وقدرتها على تحملها. وفي حين ان بعض الدول، مثل الهند والصين، اكثر عرضة للتهديد بسبب شح المياه في العقود المقبلة، يواجه البعض الآخر، مثل باكستان وايران وموزمبيق وكينيا ومدغشقر، مزيجا خطرا من التهديدات فضلا عن تقلص القدرة على التعامل معها. ووجد التحليل، المؤلف من 90 صفحة، ان «هذه الدول مستقرة على نطاق واسع الآن لكنها معرضة بشدة للتهديدات البيئية و«السلام الايجابي» المتراجع والمتدهور، ما يعني انها اكثر عرضة للانهيار في المستقبل».

