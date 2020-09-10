عربيات ودوليات

لندن- الوكالات: تسبب فيروس «كورونا» المستجد بوفاة نحو 900 الف شخص في العالم ثلثهم في اميركا اللاتينية فيما علقت التجارب السريرية لأحد اللقاحات التجريبية الأكثر تقدما التي طورتها مجموعة «آسترازينيكا» للصناعات الدوائية وجامعة «اوكسفورد».

ولمعرفة احد العوارض الجانبية المحتملة الخطيرة لدى مشارك، اعلنت «آسترازينيكا» البريطانية-السويدية شريكة جامعة «اوكسفورد» البريطانية تعليق التجارب السريرية للقاحها ضد «كوفيد-19» في عدة دول في العالم منها بريطانيا والولايات المتحدة بعد اصابة احد المشاركين في هذه التجارب بـ«مرض لم يفسر». وستعلق التجارب الى ان تقييم لجنة مستقلة العارض الذي لم تعط تفاصيل عنه ويرجح ان يكون عوارض جانبية خطيرة.

ووفقا لموقع «ستايت نيوز» المتخصص علقت التجارب «للاشتباه بعارض جانبي خطير لدى مشارك في بريطانيا». ويقول ديفيد لو الاستاذ في جامعة كاليفورنيا ريفرسايد ان «عوارض اخرى جانبية» سجلت «كالحمى والآلام بالتالي قد يكون الأمر اكثر خطورة». وأضاف «غالبا ما تعلق التجارب موقتا عندما يظهر عارض جانبي عند مريض ليتمكن الباحثون من ابلاغ» المواقع التي تجرى فيها التجارب. وأوضح «على الأرجح ان الهدف حاليا هو توخي الحذر انه تعليق.. والأمر ليس كما لو اننا نقول لا يمكننا التقدم». وهذا التعليق قد يؤخر احد المشاريع الغربية الأكثر تقدما الى جانب مشاريع شركتي «موديرنا» و«بفايزر» الأميركيتين وقامت كل واحدة منهما بتطويع عشرات آلاف الأشخاص للتحقق من سلامة الجرعات وتمنع الأشخاص الذين لقحوا من الاصابة بوباء «كوفيد-19». وكانت الشركات الثلاث تقول حتى الآن انها تأمل في الحصول على نتائج قبل نهاية السنة او مطلع 2021 وبدأت بانتاج ملايين الجرعات مسبقا في حال اتت النتائج ناجحة. وباعت «آسترازينيكا» مسبقا مئات ملايين الجرعات لعدة دول في العالم اكثر من اي من منافساتها. واعلنت المكسيك المشاركة مع الأرجنتين في انتاج وتوزيع لقاح «آسترازينيكا» المحتمل في اميركا اللاتينية احتمال تأجيل استخدامه. وأودى الفيروس بحياة 894 الف شخص في العالم واصاب 27421340 شخص رسميا منذ نهاية ديسمبر وفق حصيلة وضعتها وكال الصحافة الفرنسية استنادا الى مصادر رسمية. وسجلت اميركا اللاتينية والكاريبي وحدها اكثر من 300 الف وفاة وخصوصا البيرو(اكثر من 30 الف وفاة) وسجل هذا البلد اعلى معدل وفيات في العالم بهذا الفيروس مقارنة مع عدد السكان مع 93,28 وفاة لـ100 الف نسمة وفقا لتصنيف نشرته جامعة جون هوبكينز الاميركية وتشهد اوروبا ارتفاعا في عدد الحالات حتى ان جلسة البرلمان الاوروبي المقررة الاسبوع المقبل في ستراسبورغ الغيت بسبب المخاطر الصحية المرتفعة على ان تعقد في بروكسل.

