عربيات ودوليات

عمان - الوكالات: سجل مخيم الأزرق للاجئين السوريين في الأردن اول حالتي اصابة بفيروس «كورونا» المستجد، حسبما ذكر محمد الهواري المتحدث باسم مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في الاردن. وأكد الهوارين ان الحالتين المسجلتين في مخيم الأزرق الذي يضم 37 الف لاجئ سوري، اول اصابتين بين اللاجئين السوريين في الأردن.

وقال المتحدث باسم المفوضية لشبكة» CNN» الاخبارية «نعمل مغ ادارة شؤون اللاجئين ووزارة الصحة تماشيا مع الاجراءات المتبعة بعملية الرصد والفحص».

وأكد الهواري ان الشخصين الماصبين عُزلا في احد فنادق منطقة البحر الميت ويحتضن الأردن 1.3 مليون لاجئ سوري وفقا لأرقام الحكومة غالبيتهم يعيشون في المدن في حين يوجد 139 الف لاجئ في المخيمين الرئيسيين الزعتري والأزرق وفقا للمفوضية.

