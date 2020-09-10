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لندن - الوكالات: وصف جنديان من ميانمار بالتفصيل حملة الإبادة والاغتصاب والدفن الجماعي لمسلمي الروهينغا في ولاية راخين، في شهادة بالفيديو، يمكن استخدامها كدليل على جرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما أوردت صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاعترافات التي اطلعت عليها منظمة حقوق الإنسان فورتيفاي رايتس، تظهر «بي تي ميو وين تون» و«بي تي زاو نينغ» يتحدثان عن أوامر بـ«قتل كل ما تراه»، فضلا عن تدمير عشرات القرى.

وقال ميو وين تون «أطلقنا النار بشكل عشوائي على الجميع. أطلقنا النار على جباه الرجال المسلمين وركلنا الجثث في الحفرة».

وأضاف إنه اغتصب امرأة ودفن ثماني نساء وسبعة أطفال و15 رجلا في مقبرة جماعية واحدة.

ووصف زاو نينغ كيف أمره قائده بـ«إبادة» الروهينغا، وقال إنه كان يراقب بينما كان جنود كبار يغتصبون نساء الروهينغا. وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها عسكريون في ميانمار بتنفيذ حملة الجرائم ضد الأقلية العرقية منذ أغسطس 2017، وهي حملة قالت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إنها كانت تهدف إلى الإبادة الجماعية. وتتوافق شهادة الجنديين، مع الروايات الفردية التي قدمها لاجئون من الروهينغا، الذين فر مئات الآلاف منهم عبر الحدود إلى بنغلاديش، بعد الهجمات التي تعرضوا لها، وبعد حرق بيوتهم، كما تتوافق مع التقارير الصادرة عن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

وأفادت الأنباء أن الجنديين تركا الجيش وعبرا إلى بنغلاديش، حيث احتجزهما جيش أراكان، وهي جماعة متمردة تقاتل ضد قوات حكومة ميانمار في ولاية راخين، وهذا الأسبوع تم نقلهما إلى لاهاي في هولندا.

وسيتم استجواب الجنديين من قبل مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، الذين يحققون بارتكاب ميانمار جرائم ضد الإنسانية، من خلال الاضطهاد الجماعي والترحيل القسري لمسلمي الروهينغا، ويمكن استخدام شهادتهما كدليل، أو يمكن الاستعانة بهما كشهود. وتواجه ميانمار بالفعل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وتتناقض شهادة الجنديين مع النفي المتكرر من قبل جيش ميانمار وحكومتها، بما في ذلك مستشارة الدولة أونغ سان سوكي، بأن الإبادة الجماعية حدثت في راخين، وكانت الحجة أن العملية العسكرية كانت تستهدف فقط مسلحي الروهينغا الذين هاجموا مراكز الشرطة الحدودية. ولا يزال 750 ألفا من الروهينغا الذين فروا من ميانمار غير قادرين على العودة إلى ديارهم، بسبب الخوف على سلامتهم، على الرغم من وعود حكومة ميانمار لإعادتهم بأمان، وما زالوا يعيشون في ظروف مزرية في مخيمات اللاجئين في كوكس بازار في بنغلاديش، وليس لديهم حق بالعمل.

