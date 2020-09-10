دوليه

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو ثاني لاعب يدخل نادي المئة في لائحة أفضل مسجلي الأهداف الدولية، وينوي تحطيم الرقم القياسي الذي يحمله الايراني علي دائي.

وسجل أفضل لاعب في العالم خمس مرات ثنائية رائعة أول من امس خلال فوز منتخب بلاده حامل اللقب على مضيفته السويد (2-0)، في الجولة الثانية لمنافسات المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية. ورفع رونالدو غلته التهديفية الى 101 هدف في 165 مباراة، ليدخل النادي المغلق ويقف على بعد ثمانية أهداف من معادلة رقم دائي (109).

وقال رونالدو «أنا سعيد جدا بهذا الفوز الذي سمح لنا بالاستمرار على هذا الطريق، وبالطبع انجاز تسجيلي الهدفين 100 و101 يجعلني سعيدا كثيرا».

وتابع «تمكنت من تحقيق هذا الانجاز بالوصول الى 100 هدف والآن سأسعى للرقم القياسي. أسير خطوة تلو الاخرى، لست مهووسا لانني اؤمن ان الارقام القياسية تأتي بصورة طبيعية».

وسجل مهاجم يوفنتوس الايطالي هدفه الأول من ركلة حرة مباشرة من 25 مترا (45)، والثاني بعد تمريرة من مهاجم أتلتكيو مدريد الاسباني جواو فيليكس، حولها بتسديدة قوية مفاجئة بقدمه اليمنى داخل المرمى (72).

ومقارنة مع الهدافين العالميين الذين سبقوه، سجل المجري فيرينتس بوشكاش 84 هدفا، البرازيلي بيليه 77، الأرجنتيني ليونيل ميسي 70، البرازيلي رونالدو 62 والأرجنتيني دييغو مارادونا 34. ويُعد دائي (51 عاما) من أبرز اللاعبين في تاريخ ايران، فالى أهدافه الدولية عاش مسيرة زاخرة أوصلته الى بايرن ميونيخ الألماني محرزا معه لقب الدوري في 1999. واختير في العام ذاته أيضا أفضل لاعب في قارة آسيا. وبعد انتقاله الى التدريب، نال جائزة أفضل مدرب في ايران عام 2006 مع نادي سايبا.

وسيكون رونالدو قادرا على رفع غلته، عندما تلتقي البرتغال مع اسبانيا، فرنسا، السويد، اندورا ثم فرنسا مجددا وكرواتيا قبل خوض كأس أوروبا الصيف المقبل.

وتتصدر البرتغال مجموعتها راهنا بست نقاط بالتساوي مع فرنسا، وتبدو مرشحة قوية معها لتصدرها، علما بانها أحرزت لقب النسخة الأولى من دوري الأمم، عندما قادها رونالدو الى الفوز على هولندا في يونيو 2019. اللافت أنه أمام السويد أيضا حطم رونالدو في عام 2013 الرقم القياسي لهداف المنتخب البرتغالي والذي كان يحمله بيدرو باوليتا (47 هدفا)، وذلك في مباراة فاصلة واجه فيها زلاتان ابراهيموفيتش وسجل ثلاثية رائعة (3-2).

وعلق على هذا الامر «تركت بصمة في المرة الأخيرة التي لعبت فيها على هذا الملعب. عرفت انه اذا لعبت اليوم، سأترك أيضا بصمة وهذا ما حصل». وكان هداف ريال مدريد الاسباني السابق غاب عن المباراة الأولى التي أكرمت فيها البرتغال وفادة ضيفتها كرواتيا 4-1، بسبب التهاب في أصبع قدمه اليمنى.

ولم يخض رونالدو اي مباراة منذ خروج فريق «السيدة العجوز» من ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا أمام ليون الفرنسي الشهر الفائت. انتظر عشرة أشهر لدخول نادي المئة، بعد تسجيل هدفه الـ99 في نوفمبر 2019 ضد لوكسمبورغ. ورغم الموسم الاستثنائي الذي شهدته كرة القدم بسبب تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد وتعليق النشاطات حول العالم واستئنافها لاحقا بشروط صارمة، سجل المهاجم الفتاك 37 هدفا في مختلف المسابقات مع فريقه الايطالي وهو رقم قياسي في الـ«بيانكونيري».

وعن اللعب دون جماهير بسبب البروتوكول الصحي المفروض لعدم تفشي كورونا، قال الـ«دون»: «الصحة قبل كل شيء لكن من المحزن أن تلعب دون جماهير، مثل الذهاب الى السيرك دون مهرجين أو الى حديقة دون ورود». وتابع «لكن أنا شخصيا عندما ألعب خارج أرضي، أحب أن أتعرض لصافرات الاستهجان، هذا يحفزني».

وكان رونالدو سجل أول أهدافه الدولية خلال الخسارة أمام اليونان 1-2 في المباراة الافتتاحية لكأس أوروبا 2004، عندما كان بعمر التاسعة عشرة. وبلغ مع بلاده نهائي كأس أوروبا 2004 أمام اليونان بالذات وخسر 0-1، ثم احرز اللقب في 2016 واضاف دوري الأمم الأوروبية في نسخته الأولى.

