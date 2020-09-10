دوليه

واصل المنتخب الفرنسي تألقه في بطولة دوري الأمم الأوروبية، فحقق الفوز الثاني تواليا، على حساب ضيفه المنتخب الكرواتي 4-2، أول من امس ضمن المجموعة الثالثة بالمستوى الأول.

وسجل لفرنسا، أنطوان غريزمان (43) والحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش (45+1 بالخطأ في مرماه) ودالوت أوباميكانو (65) وأوليفييه جيرو (77 من ركلة جزاء)، فيما أحرز هدفي كرواتيا، ديان لوفرين (16) وجوسيب بريكالو (55).

وكان المنتخبان التقيا في المباراة النهائية لكأس العالم 2018 في روسيا، وانتهت المباراة بفوز الفرنسيين بالنتيجة ذاتها.لكن المنتخب الفرنسي بقي في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف وراء المنتخب البرتغالي، الذي هزم السويد 2-0 في التوقيت ذاته.

واعتمد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، على طريقة اللعب 3-4-3، فتواجد دايوت أوباميكانو الى جانب كليمينت لانجليه ولوكاس هرنانديز في الخط الخلفي، ووقف موسى سيسوكو وفيرلان مندي على الطرفين، فيما تمركز نغولو كانتي وستيفن نزونزي في وسط الملعب، خلف ثلاثي الهجوم غريزمان ومارسيال ووسام بن يدر.

وكاد المنتخب المضيف، أن يفتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة، لكن تمريرة غريزمان لم تصل الى بن يدر بعدما أبعدها الدفاع. وعلى عكس المجريات، تمكنت كرواتيا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 16، عندما وصلت كرة اثر ركنية الى لوفرين الذي تخلص من رقيبه قبل أن يسدد نحو القائم البعيد لمرمى فرنسا.وانفرد غريزمان بالمرمى الكرواتي، بعد تمريرة قصيرة ماكرة من مارسيال، لكن الحارس ليفاكوفيتش كان لمحاولة الأخير بالمرصاد في الدقيقة 33.

وفي وقت ظن فيه الكرواتيون أنهم سينهون الشوط الأول متقدمين، تمكنت فرنسا من معادلة الكفة في الدقيقة 43، اثر لعبة مشتركة بين ثلاثي الهجوم، مرر على اثرها مارسيال الكرة أمام غريزمان الذي تابعها سريعة في الشباك.

وسرعان ما أضاف الفرنسيون الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عندما انطلق بن يدر بهجمة سريعة وأرسل كرة طويلة أمام المرمى تابعها مارسيال لترتد من القائم، ثم رأس الحارس قبل أن تستقر في الشباك. وأجرت كرواتيا تبديلا بين الشوطين خرج على اثره ريبيتش ليدخل مكانه جوسيب بريكالو، الذي سجل هدف كرواتيا الثاني في الدقيقة 55، عندما مرر اليه كوفاسيتش الكرة ليراوغ مندي داخل منطقة الجزاء ويضع الكرة بعيدا عن متناول لوريس.

وأجرى المنتخب الفرنسي تبديلا مزدوجا، فخرج بن يدر وكانتي ودخل أوليفييه جيرو وادواردو كامافينغا، ثم استعاد الفريق تقدمه في الدقيقة 65، بعدما نفذ غريزمان ركلة ركنية تابعها أوباميكانو برأسه في المرمى. وانطلق غريزمان بهجمة مرتدة ليمرر الى مارسيال الذي تصدى الحارس لانفراده بالدقيقة 74، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لفرنسا بعد لمسة يد على بروزوفيتش، سجل منها جيرو الهدف الرابع في الدقيقة 77.

