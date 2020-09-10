دوليه

حقق المنتخب البلجيكي فوزا كاسحا على نظيره الأيسلندي 5-1 فيما تعادل منتخب انكلترا سلبيا مع مضيفه منتخب الدنمارك في اطار المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

واكتسح المنتخب البلجيكي ضيفه منتخب أيسلندا بخمسة أهداف مقابل هدف أول من امس ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

وأحرز أهداف بلجيكا أكسيل فيتسل في الدقيقة 14 ثم ميتشي باتشواي في الدقيقة 18 ودرايس ميرتينز في الدقيقة 51 قبل أن يعود باتشواي ويحرز الهدف الرابع لمنتخب بلاده والثاني له في الدقيقة 70 وفي الدقيقة 80 اختتم جيرمي دوكو الخماسية.

وكان المنتخب الأيسلندي هو البادئ بالتسجيل عن طريق هولمار أورن ايغولفسون في الدقيقة الحادية عشرة. وفي المجموعة ذاتها انتهت مواجهة الدنمارك وضيفتها انكلترا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بذلك تصدرت بلجيكا المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط فيما حل منتخب الأسود الثلاثة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وجاءت الدنمارك ثالثة برصيد نقطة واحدة وتذيل المنتخب الأيسلندي ترتيب المجموعة بدون أي رصيد.

