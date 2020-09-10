دوليه

وجه البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد تهنئة خاصة الى زميله السابق وصديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده الى 101 هدف بقميص منتخب البرتغال، بعدما هز شباك منتخب السويد مرتين أمس في دوري الأمم الأوروبية. وأصبح كريستيانو أول لاعب أوروبي ينجح في الوصول الى الهدف رقم 101 وثاني لاعب في العالم بعد الايراني علي دائي الذي أحرز 109 أهداف مع منتخب بلاده.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على «تويتر» مقطع فيديو لمارسيلو يهنئ فيه رونالدو على مئويته مع منتخب بلاده، قال فيه: «أخي الذي أعطتني اياه كرة القدم، أنا سعيد جدا لكوني قادرا على التواجد هنا، وأهنئك على هدفك المئوي مع المنتخب الوطني».

وأضاف: «أعرف ما قمت به من أجل منتخب بلادك وما تفعله باستمراره، أنت تستحق ذلك يا أخي».

